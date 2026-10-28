El ganador de 24 Grand Slams felicitó al movimiento estudiantil que derrotó electoralmente al oficialismo y destacó la perseverancia de los jóvenes frente a presiones políticas.

Novak Djokovic volvió a manifestarse sobre la situación política de Serbia. El exnúmero uno del tenis mundial felicitó al movimiento estudiantil de su país tras su sorpresiva victoria en las elecciones legislativas del domingo.

En declaraciones al diario Telegraf, de Belgrado, el actual número 12 del ranking ATP destacó el impacto de la llamada “Lista de Estudiantes”, movimiento que desde hace dos años denuncia la corrupción y el creciente autoritarismo en Serbia.

Novak Djokovic felicitó al movimiento estudiantil serbio por su victoria electoral.

Djokovic destacó la perseverancia de los jóvenes serbios

“Les felicito por su victoria. Admiro profundamente el que hayan logrado romper el culto a la personalidad de una sola persona, unificar todo el proceso y despertar la esperanza y el orgullo en la gente”, expresó el tenista.

También valoró la capacidad de los estudiantes para mantenerse firmes pese a las presiones que enfrentaron durante el proceso electoral.

“La presión contra los estudiantes fue enorme”, afirmó Djokovic, quien aseguró sentirse “excepcionalmente orgulloso” de la perseverancia, la lucha y la fe que los jóvenes han demostrado durante los últimos años.

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El ganador de 24 títulos de Grand Slam sostuvo además que el movimiento generó un ambiente positivo y renovó las expectativas sobre el futuro del país.

“Su comportamiento ha generado este orgullo en todo el pueblo, no solo en Serbia. La victoria nos da seguridad; ahora todos tenemos esperanza en nuestro país, en que todo avanzará y que disfrutaremos del futuro”, agregó.

No es la primera vez que Djokovic respalda públicamente al movimiento estudiantil. Sus anteriores manifestaciones de apoyo le valieron duras críticas de Vucic y de medios afines al mandatario.

En resumen…