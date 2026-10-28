Chile suma dos torneos profesionales M15 a su calendario de diciembre

Las competencias se realizarán durante las semanas del 7 y 14 de diciembre en la Universidad San Sebastián.

El Milo Tenis Tour continúa fortaleciendo su calendario 2026 con la realización de dos torneos profesionales M15 durante las semanas del 7 y 14 de diciembre.

Las competencias se disputarán en la Universidad San Sebastián y se desarrollarán en colaboración con la Federación de Tenis de Chile (Fetech), buscando seguir generando oportunidades para el desarrollo y la proyección de los tenistas nacionales.

El tenis chileno tendrá espectáculo en diciembre

Los torneos entregan puntaje para el ranking ATP

Ambos torneos son parte del calendario del World Tennis Tour (ITF) y contemplarán un cuadro de clasificación (qualy) de 64 jugadores y un cuadro principal de 32.

Al formar parte del circuito profesional, estas competencias permitirán a los jugadores disputar partidos por puntos para el ranking ATP, un elemento clave para quienes buscan avanzar en sus carreras y proyectarse en el tenis internacional.

“La realización de estos dos torneos es una gran noticia para el tenis chileno. Comoorganización, creemos que generar más oportunidades de competencia en el país es fundamental para acompañar a nuestros jugadores en su desarrollo y permitirles dar nuevos pasos en sus carreras. Contar con torneos que entregan la posibilidad de sumar puntos para el ranking ATP es especialmente relevante para quienes buscan abrirse camino en el circuito profesional”, señaló Catalina Fillol, directora de SACS Entertainment, del ChileOpen y del Milo Tenis Tour.

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“Estamos muy contentos de poder cerrar la temporada con dos torneos de este nivel en casa. Para nuestros jugadores, sumar puntos ATP y experiencia sin tener que salir del país es un paso muy importante en sus carreras, y un cuadro clasificatorio amplio les abre la puerta a competir en un circuito internacional como el World Tennis Tour. Esto es fruto de una alianza público-privada en la que trabajan juntos la Federación, el IND y SACS, junto a Milo y a las empresas que creen en el tenis chileno. Cuando todos empujamos hacia el mismo lado, el tenis crece en cada rincón del país”, destacó Juan Bugueño, presidente de la Federación de Tenis de Chile.

Por su parte, Franco Margas, Senior Consumer Marketing Manager de Milo, declaró que “el deporte es una escuela para la vida porque forma, inspira y abre oportunidades y el tenis sin duda es una disciplina que ha contribuido al país en este desafío. En MILO llevamos más de 45 años impulsando a nuevas generaciones de talentos, jóvenes que buscan una plataforma para crecer, desarrollarse y cumplir su sueño de ser parte del recambio generacional del tenis chileno”.

Con estas dos fechas, el Milo Tenis Tour reafirma su compromiso con el crecimiento del tenis nacional, impulsando espacios de competencia que contribuyan al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento del tenis profesional en Chile. El circuito cuenta con el respaldo de Milo y Mazda, marcas que comparten el objetivo de promover el desarrollo deportivo y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.