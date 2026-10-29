Una importante noticia sacudió este jueves el mundo de los deportes de contacto. Ignacio “La Jaula” Bahamondes encabezará HYPE Chile, una velada internacional que se realizará en diciembre y tendrá al peleador nacional como principal atractivo.

El actual competidor de UFC se enfrentará al estadounidense Colby Covington, excampeón interino de la compañía, en un combate que se disputará bajo la modalidad de sumisión. Las entradas para el evento estarán disponibles desde este viernes.

¿Cuándo se venden las entradas para HYPE Chile?

El evento será el domingo 20 de diciembre en el Santander Arena, Santiago, y contará con más de 10 enfrentamientos. La organización ya comenzó a revelar algunos de sus protagonistas, aunque todavía quedan nombres por confirmar.

Para los fanáticos que quieran presenciar el combate de Bahamondes, las entradas estarán disponibles desde este viernes 30 de octubre a través de Puntoticket.

La cartelera todavía no está completa y durante los próximos días se entregarán nuevos detalles sobre los enfrentamientos que formarán parte de la jornada.

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Gastón Reyno también protagonizará un combate

Otro de los cruces destacados tendrá como protagonista al uruguayo Gastón “Tonga” Reyno, conocido por su trabajo como comentarista de ESPN.

El sudamericano se enfrentará al experimentado boxeador ecuatoriano Andrés Muñoz en el combate estelar de la modalidad Bare Knuckle, disciplina que se practica sin guantes de boxeo.

Además, la organización adelantó a dos superestrellas protagonizarán el evento coestelar, que todavía no han sido reveladas, sí confirmó que el enfrentamiento también se disputará bajo la modalidad de sumisión.

En resumen…