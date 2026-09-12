Ignacio Bahamondes buscará volver al triunfo en su debut en peso wélter ante Muslim Salikhov en Noche UFC 2026.

Ignacio Jaula Bahamondes vuelve al octágono. El chileno tendrá este sábado uno de los desafíos más importantes de su carrera en UFC, ya que buscará dejar atrás sus últimas derrotas con una importante novedad.

Bahamondes abandonará el peso ligero para realizar su debut en la categoría wélter, división que comprende entre los 70,3 y 77,1 kilos. La Jaula llega con un registro profesional de 17 triunfos y siete derrotas y arrastra dos caídas consecutivas.

Recordemos que su última presentación fue en marzo, cuando perdió ante Tofiq Musayev en UFC Fight Night de Seattle.

Jaula Bahamondes tendrá una nueva oportunidad para revertir su presente en Noche UFC 2026.

¿A qué hora pelea Jaula Bahamondes vs. Muslim Salikhov?

Bahamondes enfrentará al experimentado ruso Muslim Salikhov este sábado 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

El combate será la penúltima pelea de las preliminares y se espera que el chileno ingrese al octágono aproximadamente entre las 16:30 y 17:00 horas de Chile.

Podrás seguir la pelea de Jaula Bahamondes EN VIVO y de manera exclusiva a través de Paramount+ , para usuarios suscritos a la plataforma de streaming.

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Salikhov, de 42 años y conocido como el “Rey del Kung Fu”, también necesita recuperarse de una derrota. En su última aparición cayó por nocaut durante el primer asalto frente a Uroš Medić.

Será así una prueba clave para La Jaula, quien buscará cortar su mala racha y dar el primer golpe en su nueva aventura dentro del peso wélter.

En resumen…