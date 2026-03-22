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El fuerte desahogo de Jaula Bahamondes: “Lloraba en la ducha para que no se notaran las lágrimas”

Jaula Bahamondes, quien peleará el próximo 28 de marzo en la UFC, se desahogó por los varios meses que estuvo sin luchar.

Por Javiera García L.

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Jaula Bahamondes habló en la previa de su pelea
© Getty ImagesJaula Bahamondes habló en la previa de su pelea

Tuvieron que pasar varios meses, pero Ignacio ‘Jaula’ Bahamones volverá a pelear este 28 de marzo. El chileno está confirmado para el evento UFC Fight Night, a celebrarse en la ciudad de Seattle.

El luchador nacional, cuya última pelea fue en junio 2025, hace su regreso enfrentando al azerbaiyano Tofiq Musayev. Y, a menos de una semana para la cita, contó todas sus emociones.

En diálogo con el streamer Shelao, Jaula Bahamones declaró que “fue raro, porque estaba llegando a un punto de pasar de estar enojado porque la UFC no me daba pelea, a estar preocupado, y después ya estaba depresivo“.

Necesitaba una pelea, subirme al octágono; necesitaba agarrarme a combos con alguien legalmente”, contó.

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“Denme una oportunidad, la que sea”: Jaula Bahamones se desahoga en su regreso a la UFC

Jaula Bahamondes admitió que “un día, entrenando, porque yo seguía en campamento, esforzando mi cuerpo, ya estaba en el gimnasio ‘chato’ en la ducha, y típico que uno llora ahí para que no se noten las lágrimas”.

“Entonces dije: ‘Diosito, por favor dame una oportunidad, la que sea, yo voy a estar listo; solamente necesito la oportunidad’. Al día siguiente me llaman para la pelea con poco aviso y dije: ‘Dios, me hubiera gustado un par de semanas más, no solo cuatro, pero los tiempos de Dios son perfectos’“, cerró.

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