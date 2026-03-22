Tuvieron que pasar varios meses, pero Ignacio ‘Jaula’ Bahamones volverá a pelear este 28 de marzo. El chileno está confirmado para el evento UFC Fight Night, a celebrarse en la ciudad de Seattle.

El luchador nacional, cuya última pelea fue en junio 2025, hace su regreso enfrentando al azerbaiyano Tofiq Musayev. Y, a menos de una semana para la cita, contó todas sus emociones.

En diálogo con el streamer Shelao, Jaula Bahamones declaró que “fue raro, porque estaba llegando a un punto de pasar de estar enojado porque la UFC no me daba pelea, a estar preocupado, y después ya estaba depresivo“.

“Necesitaba una pelea, subirme al octágono; necesitaba agarrarme a combos con alguien legalmente”, contó.

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“Denme una oportunidad, la que sea”: Jaula Bahamones se desahoga en su regreso a la UFC

Jaula Bahamondes admitió que “un día, entrenando, porque yo seguía en campamento, esforzando mi cuerpo, ya estaba en el gimnasio ‘chato’ en la ducha, y típico que uno llora ahí para que no se noten las lágrimas”.

“Entonces dije: ‘Diosito, por favor dame una oportunidad, la que sea, yo voy a estar listo; solamente necesito la oportunidad’. Al día siguiente me llaman para la pelea con poco aviso y dije: ‘Dios, me hubiera gustado un par de semanas más, no solo cuatro, pero los tiempos de Dios son perfectos’“, cerró.

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