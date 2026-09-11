Ignacio Bahamondes buscará volver al triunfo en su debut en peso wélter ante el experimentado Muslim Salikhov.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes está listo para volver al octágono. El peleador chileno tendrá una nueva oportunidad en UFC este fin de semana y lo hará con un importante cambio en su carrera.

Luego de competir en la división de peso ligero, Bahamondes dará el salto al peso wélter, categoría que comprende entre los 70,3 y 77,1 kilos. Su estreno será nada menos que en Noche UFC 2026.

El chileno llega necesitado de una victoria. En marzo sufrió una dura derrota ante Tofiq Musayev en UFC Fight Night de Seattle y actualmente arrastra dos caídas consecutivas.

Con 17 triunfos y siete derrotas, La Jaula buscará dejar atrás su mala racha y comenzar en otra división.

¿Cuándo y contra quién pelea Jaula Bahamondes?

Bahamondes enfrentará al experimentado ruso Muslim Salikhov, este sábado 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

El enfrentamiento entre Bahamondes y Salikhov s erá la penúltima pelea de las preliminares . De acuerdo con la información entregada, se espera que el chileno ingrese al octágono aproximadamente entre las 16:30 y 17:00 horas de Chile.

La transmisión del evento estará disponible exclusivamente a través de Paramount+ , para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Salikhov, conocido como el “Rey del Kung Fu”, también llega con ganas de reivindicarse. En su última presentación fue derrotado por nocaut en el primer asalto ante Uroš Medić.

Para Bahamondes será una pelea especialmente importante: no solo intentará cortar su racha de dos derrotas, sino también comenzar con el pie derecho su aventura en el peso wélter y abrirse camino en una nueva categoría de UFC.

En resumen