El casildense estará en Santiago por la despedida de Matías Rodríguez, algo que podría acercar su currículum.

La selección chilena vive un momento de incertidumbre total. Por esta razón, un ex jugador se animó a tirar un importante y polémico candidato a entrenador: Jorge Luis Sampaoli.

Con Nicolás Córdova como eterno técnico interino, La Roja suma más decepciones que alegrías. No hay que saber mucho de estadísticas, ni de métricas, para saber que el saldo es negativo: 12 duelos dirigidos, 7 derrotas, 4 triunfos y 1 empate.

La vuelta de Sampaoli

Jorge Sampaoli tuvo un gran paso por la selección chilena. Clasificó a la Copa del Mundo de 2014 y ganó la Copa América 2015. Pese a esto, problemas ligados a su sueldo, con demanda incluida a la ANFP, hicieron que su última imagen no fuera positiva.

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Por esas cosas de la vida, Sampaoli está libre y viene a Santiago el próximo 17 de octubre a la despedida de Matías Rodríguez. Por esta razón, un ex seleccionado nacional pidió aprovechar la ocasión para que la dirigencia del fútbol chileno lo contacte y vuelva a ser DT de La Roja.

“Como viene Sampaoli a la despedida de Matías Rodríguez, podrían acercarse los dirigentes de la federación para ver la posibilidad de que se haga cargo de la selección chilena. Necesitamos urgente que venga un entrenador porque ya vienen compromisos importantes“, indicó Cristián “Cepillín” Olguín a RedGol.

Sampaoli estuvo entre 2013 y 2016 en Chile. Imagen: Photosport

Quien fuera integrante de La Roja con Orlando Aravena e histórico delantero de Universidad de Chile, explicó que pese a que a Sampaoli no ha tenido éxito en sus últimos clubes, sabe que con la selección es otra cosa. Fue el último entrenador en llevar al equipo de todos a una Copa del Mundo.

“Creo que fue uno de los técnicos que le sacó rendimiento a la selección. Últimamente no le ha ido muy bien, pero es un entrenador muy capacitado. Hay que aprovechar que viene a Chile. Ojalá la dirigencia tome nota y hable con él“, cerró Olguín.