Aníbal Mosa detalló a jugadores, entrenador y dirigente a los que les obsequió un pin de Colo Colo en el Balón de Oro.

Colo Colo dijo presente en el Balón de Oro a través de Vozinha y Aníbal Mosa, quienes viajaron hasta Londres para estar presentes en la ceremonia que erigió a Harry Kane como el mejor jugador del mundo.

El presidente de Blanco y Negro aprovechó la oportunidad para dar a conocer a los albos con las estrellas mundiales y aseguró que muchos pin de la insignia del Cacique se los regaló a estrellas mundiales.

En conversación con Radio ADN, Mosa manifestó que “siempre ando con mis pin, traje como 10 y me quedan dos”.

Mosa muestra los pin que regaló en el Balón de Oro (Foto: ADN)

Luego detalló quienes se quedaron con el obsequio. “Le regalé uno a (Yan) Diomandé, a Bukayo (Saka), al presidente del Barza (Joan Laporta), a Harry (Kane) con quien incluso me saqué una foto y aparecemos con el pin. A (Marc) Cucurella, a Fabio Capello… a varios los dejé sembrados con el escudo de Colo Colo en sus bolsillos”, indicó Mosa.

Diomandé (a la izquierda) se llevó un pin de Colo Colo (Foto: Colo Colo)

“Colo Colo es el equipo que se conoce en el exterior”

Mosa además destacó que a Colo Colo lo reconocieron los europeos, dando cuenta de la magnitud enorme del club que preside en estos momentos.

“No le quiero faltar el respeto a ningún club, pero el que se conoce en el exterior es Colo Colo. Te presentas, ven la insignia, el escudo y dicen ‘Colo Colo'”, dijo el dirigente.

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Manifestó además que “efectivamente Colo Colo está arraigado en el terreno internacional. Uno podría pensar que es en Sudamérica, porque salimos a jugar ahí, pero no. En Europa lo conocen, saben de su magnitud y lo respetan mucho”.

Finalmente señaló que se sintió como en el “Hollywood del fútbol” pues encontrarse con Ronaldo, con Lamine, con Mbappé, con Fabio Capello. “Como presidente de Colo Colo me llena de orgullo”, aclara.