En está edición nos enfocamos en jugadores que la rompieron en el mercado de contrataciones y el legado que marcaron en sus equipos.

En esta nueva edición de Informe Redgol se abordará uno de los temas que más atracción genera en el planeta fútbol: los mercados de fichajes. En esta ocasión nos enfocamos en el fútbol chileno y en los cracks que han marcado un antes y un después con sus contrataciones.

Así es como abordaremos el caso de reconocidos jugadores como Darío Osorio que en este 2026 ya dio que hablar con su llegada al Crystal Palace. El nacido en Hijuelas remeció el mercado y ahora milita en uno de los clubes más destacados en la Premier League.

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Pero también se hará mención a los históricos de nuestro fútbol y que abrieron mercados cuando no había WhatsApps, Instagram ni mucho menos Tiktok. Hablamos de aquella equipo donde era otro el mundo en el que vivimos hoy. Jugadores como Sebastián Rozental, Marcelo Salas e Iván Zamorano que marcaron a la Roja y que abrieron nuevos mercados mucha antes de que la generación dorada saltara a la cancha.

La última mención va para Iván Zamorano. En 1992, luego de pasar por ST Gallen y Sevilla, llegó el turno Del Real Madrid. El cuadro merengue pagó 600 millones de pesetas, una cifra histórica para aquella época para quedarse con la carta del capitán de la selección.

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Los tres fichajes más caros del fútbol chileno

Ahora el podio de los fichajes más caros del fútbol chileno se lo disputan dos de los mejores jugadores de la selección chilena como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Registros que hasta el día de hoy nadie puede superar.

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3° Alexis al Manchester United

Luego en el tercer puesto aparece nuevamente Alexis Sanchez. Ahora 2018 el niño maravilla fue comprado por el Manchester United. En aquella instancia el Arsenal le puso como precio 34 millones de euros. Aunque se dice que el delantero quería el Manchester City porque estaba Pep Guardiola. Incluso esto habría afectado su rendimiento en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Alexis defendió la camiseta del Manchester United por petición de Mourinho (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

2° Arturo Vidal al Bayern:

En el segundo lugar, es el turno de Arturo Vidal al Bayern Munich. El King destacó en la Juventus y ganó siete títulos, entre ellos cuatro Serie A. Por lo que en 2015, el cuadro alemán decidió invertir en el nacido en San Joaquín. Para ello, rompieron el chanchito y nada menos invirtieron 41 millones de dólares.

Arturo Vidal se transformó en ídolo del Bayern Munich (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

1° Alexis al Arsenal

Ahora en el tope del ranking hasta el momento, lo mantiene nuevamente Alexis Sanchez. La mayor transacción que ha registrado el fútbol chileno se contempla en 2014 y ocurrió cuando el Arsenal decidió comprarlo. Los gunners dirigidos por Arsene Wegner no escatimaron en esfuerzos. En un principio se contempló 42,5 millones de euros por el chileno.

Esto incluso lo ubicó como el refuerzo más caro en su minuto de la Premier League. Inversión que valió la pena ya que el chileno en total ganó 2 FA Cup y 3 Community Shield. Además marcó 80 goles en 166 partidos. Incluso se transformó en referente de la cantera gunners, y figuras del día de hoy como Bukayo Saka han reconocido que su referente en su formación fue Alexis Sanchez.

Alexis Sánchez llevó a la gloria al Arsenal y hasta se transformó en referente de sus canteranos (Photo by Ian Walton/Getty Images)

“Cuando estaba en la academia yo amaba a Alexis Sánchez por la forma en que jugaba… simplemente lo amaba y lo sigo haciendo”, confesó el delantero que fue clave en la conquista de la Premier League y que terminó con una sequia de 22 años.