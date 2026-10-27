El presidente de Colo Colo conversó con RedGol el día después de haber asistido al evento mundial en el que disfrutó junto a grandes figuras.

Aníbal Mosa disfrutó la gala del Balón de Oro tanto como un niño el día de Navidad. Se sacó selfies con los jugadores más famosos, contó anécdotas y lució su pin de Colo Colo por Londres.

En conversación con RedGol el día después del evento, relató que todo esto lo llena de “orgullo”, porque el elenco al que preside pudo codearse con los mejores del mundo.

Mostró el libro oficial de esta celebración, en el que aparece Vozinha nominado como mejor arquero y sale que defiende a Colo Colo, lo que le infló el pecho a Mosa.

“Este es el libro de la ceremonia que ocurrió ayer, en esta página tenemos el nombre de Colo Colo puesto aquí”, es lo primera que señala al apuntar al nombre del club.

Mosa se mostró feliz por ver el nombre de Colo Colo en el Balón de Oro

Mosa declara su orgullo por representar a Chile

Señala que los hinchas albos deben sentir una satisfacción total por tener a la institución representada en un acontecimiento que está hecha para los europeos, principalmente.

“Es para todos los colocolinos, para que lo puedan ver. Esto es un tremendo orgullo para mí como presidente de Colo Colo”, continuó con el relato el dirigente del Popular.

ver también Más de 13,2 millones de reproducciones: El curioso viral que protagonizó Vozinha en el Balón de Oro

Incluso sabe que esto es más que un logro para el Cacique. “También es un orgullo para el fútbol nacional. Creo que cuando nosotros salimos no solamente representamos a un equipo, también a un país. Eso me tiene muy orgulloso”, agregó.