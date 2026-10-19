Las azules enfrentan este lunes al conjunto paraguayo por la segunda fecha de fase de grupos.

Universidad de Chile busca su primera victoria en la Copa Libertadores Femenina 2026, enfrentando a Libertad de Paraguay por la segunda jornada del Grupo D, partido clave para avanzar de ronda.

Las azules viene de igualar 0-0 frente a Nacional de Montevideo en su estreno. Si bien rescató un punto, ahora necesita mejorar su rendimiento para quedar mejor posicionado en una zona que promete una definición ajustada.

Recordemos que los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, aumentando la importancia de este duelo para las aspiraciones de las Leonas.

Las Leonas buscan despegar en la Libertadores Femenina 2026.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Libertad y dónde ver EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Libertad de Paraguay se disputará este lunes 19 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil, en Ecuador.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Leonas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

ver también U de Chile no puede con Nacional y cumple tres años sin ganar en Libertadores Femenina

Calendario de U. de Chile en fase de grupos

Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali, 17:00 horas.

En resumen…