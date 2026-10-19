El experimentado Nelson Sepúlveda valoró no perder en la visita a Santa Cruz por la Primera B y abordó el "itinerario muy pesado" que el plantel dirigido por Luis Marcoleta tendrá para el duelo contra el Romántico Viajero por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Deportes Antofagasta afronta la recta final de la Primera B y tendrá una semana especial para jugar la revancha por los cuartos de final ante la U de Chile. Los Pumas sacaron una ventaja de 2-0 frente al Romántico Viajero luego de la victoria que firmaron en el estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Un marcador que deja en buen pie a los pupilos de Luis Marcoleta, quienes vivieron un traspié en su lucha por los puestos de arriba en la división de plata. Aunque no fue una derrota, el elenco de la Perla del Norte empató sin goles en su visita a Deportes Santa Cruz.

“Gracias a la gente que nos acompañó. Sabemos el esfuerzo y sacrificio que hacen, no fue el resultado que todos esperábamos. Una cancha muy difícil, dura, se hizo el partido muy complicado. Es bueno sumar de visita, no mostramos la mejor versión, pero no perder suma”, dijo Nelson Sepúlveda a TNT Sports.

Nelson Sepúlveda marca a Javier Altamirano, quien se lesionó y no estará en la revancha. (Pedro Tapia/Photosport).

El Sepu añadió que “fue un partido prácticamente de liguilla, debemos hacernos fuertes de local. Mis compañeros se sacaron la cresta en una cancha difícil”. Todo eso en referencia al estadio Joaquín Muñoz García, donde hace de local el cuadro santacruzano.

“Santa Cruz venía siendo la bestia negra de antofagasta. Sumar de visita suma, pero queríamos los tres puntos. Veníamos de buenos rendimientos, pero esto nos hace aterrizar y saber que no podemos aflojar”, agregó el exjugador de Deportes Concepción, de donde salió tras una fuerte discusión con Fernando Díaz.

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Nelson Sepúlveda revela “itinerario súper pesado” de Antofagasta para la revancha vs U de Chile

Nelson Sepúlveda sabe que Deportes Antofagasta preparó una ajetreada agenda para esta semana, que se cortará con el duelo de revancha ante la U de Chile en la ronda de ocho mejores de la Copa Chile. “Tenemos un itinerario súper pesado”, contó el talentoso y experimentado volante.

“Nos toca ir a Santiago y quedarnos allá. Hartos días lejos de la familia, el partido ante U de Chile será complicado”, aseguró el exjugador de Cobresal, donde fue parte del histórico plantel campeón de la primera división. Sabe de la complejidad que tendrá el duelo ante los pupilos de Fernando Gago.

Nelson Sepúlveda corretea a Tobías Reinhart en el juego de ida. (Pedro Tapia/Photosport).

Aunque cerró con una frase que grafica la confianza que tiene en sus compañeros. “Esperamos hacerlo de la mejor forma, estamos preparados para todo”, sentenció Nelson Sepúlveda. Luego del partido contra el Romántico Viajero, Deportes Antofagasta debe recibir a Curicó Unido y cerrará la fase regular de la Primera B como visitante frente a Magallanes.

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Revisa el compacto del empate de Santa Cruz vs Deportes Antofagasta

¿Cuándo es la revancha de Antofagasta vs U de Chile en los cuartos de final?

La U de Chile será local frente a Deportes Antofagasta en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. El partido está pactado para este miércoles 21 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Santa Laura.

Así va Deportes Antofagasta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Antofagasta se ubica en el 5° puesto de la tabla en la Primera B, que por el momento lidera exclusivamente San Luis de Quillota. Los Pumas cosechan 45 puntos al cabo de 28 partidos disputados.