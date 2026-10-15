El número 2 del mundo clasificó a semifinales del Masters de Shanghai y se refirió a las críticas por su demora a la hora de servir.

Alexander Zverev (2°) está viviendo la mejor temporada de su carrera y está muy cerca de coronarlo de la mejor manera posible, ya que está muy cerca de convertirse en el nuevo número 1 de la ATP.

El alemán sigue con su gran momento y este jueves venció al australiano Álex de Miñaur (9°), por 6-4 y 6-4 en apenas una hora y 18 minutos, para así clasificar a las semifinales del Masters 1000 de Shanghai.

Zverev tuvo una tranquila jornada en China, sin embargo, en rueda de prensa le hicieron una pregunta incómoda, relacionada con su técnica de servicio, situación que se tomó con liviandad.

Todos los detalles del Masters 1000 de Shanghai se puede ver a través de Disney+.

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Zverev reacciona a las críticas a sus excesivos botes antes de servir

Una de las situaciones que ha tenido que enfrentar Zverev en el último tiempo son críticas alusivas a su técnica de servicio, asociada a la gran cantidad de botes que realiza antes de ejecutar el golpe. El germano sabe que es un error.

“Me decía (el umpire) que me fijara en el reloj de saque cuando estaba sirviendo. La verdad es que no sé por qué, pero este año estoy botando la pelota muchísimas veces (risas). Empezó en el US Open. No sé por qué empezó. Soy muy consciente de ello e intento corregirlo. Es algo un poco innecesario por mi parte“, señaló Zverev.

Alexander Zverev sigue firme en Shanghai. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

“Hoy, sobre todo con mi saque, he notado que estaba listo muy rápido entre puntos, pero tenía que esperar a que él fuera a por la toalla. Y eso pasaba a menudo. Cuando él volvía yo empezaba a botar la pelota y a realizar mi rutina, lo cual me lleva algo de tiempo; al final, me quedo casi sin margen en el reloj de saque.Pero creo que, si hubiera empezado antes, habría gestionado mejor el tiempo”, explicó.

Alexander Zverev jugará con el español Alejandro Davidovich Fokina (26°) por el paso a la final del Masters de Shanghai, y así, acercarse aún más al número 1 del mundo.

En síntesis

Alexander Zverev venció a Álex de Miñaur y avanzó a semifinales en Shanghai.

venció a Álex de Miñaur y avanzó a semifinales en Shanghai. Alexander Zverev reconoció que bota demasiado la pelota antes de ejecutar su servicio.

reconoció que bota demasiado la pelota antes de ejecutar su servicio. Alejandro Davidovich Fokina será el próximo rival de Alexander Zverev por el pase final.