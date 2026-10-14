En conversación con RedGol, el ex volante Jorge Aravena aseguró que sólo un puñado de clubes trabajan en serio con las divisiones inferiores y repasó su experiencia con bicampeones de América.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, acusó sin tapujos a la Generación Dorada bicampeona de América por “limitar el paso de la proyección de nuevas figuras” a la Selección Chilena y afirmó que “no hubo trabajo de base para sacar” más futbolistas.

Una reflexión que sacó ronchas entre los hinchas, pero que encontró en leyendas de La Roja un inesperado apoyo. Prueba de ello es el ex volante Jorge Aravena, quien no sólo respaldó los dichos del curicano, sino que reveló cómo fue su experiencia con algunos integrantes de esta camada.

“Si nosotros tuviésemos un trabajo de fondo, bien profundo, es decir, tendríamos que estar renovando nuestra selección cada tres, cuatro años, y no es así”, expresó el Mortero, quien recordó su experiencia con Cobreloa en 2006 con tres figuras de la Generación Dorada.

“Lo tenía a Alexis (Sánchez) que lo sacaron de una prueba, a Eduardo (Vargas) que cayó de casualidad, cayó en Cobreloa, y a Charles (Aránguiz) que sí, él estaba desde chico en el club”, señaló Aravena que apuntó al poco trabajo con divisiones inferiores en muchos clubes del fútbol chileno.

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Aravena respalda a Milad contra la Generación Dorada

“Es cosa de ver, los resultados lo demuestran así, pues. Se acabó la Generación Dorada y se acabó la Selección Chilena. Entonces, si fuera lo contrario a lo que dice Milad, nosotros tendríamos todos los mundiales una generación dorada nueva. Yo estoy de acuerdo con él”, expresó.

Dentro de su crítica, Aravena reconoce que hay un puñado de equipos con un buen trabajo en cadetes. “Los trabajos que hacen los clubes como Católica, la U, Colo Colo, Huachipato, Audax, la Unión, siempre tienen un fin. Tienen un buen programa de trabajo que van haciendo que los jugadores se desarrollen en la medida de que van cumpliendo las etapas“, sostuvo.

En esa línea, el autor del gol imposible en 1985 pone como ejemplo que “Colo Colo, la Católica y la Universidad de Chile suelen prestar muchos de sus jugadores jóvenes para darles rodaje futbolístico a otros clubes, pues, entonces después los recuperan”.

En síntesis