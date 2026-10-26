El Matador puso la cara en el sur al confirmarse que el Pije no ascenderá este 2026. Seguidilla de malas temporadas en los últimos años.

Deportes Temuco cayó 2-1 en casa ante San Marcos de Arica y dijo adiós a toda posibilidad de liguilla del ascenso en la Primera B. El Pije está en dicha división tras descender el 2018 y las últimas campañas han sido para el olvido.

Tras perder en el sur y confirmar un nuevo año más en la “B”, Marcelo Salas estalló en el Germán Becker y habló de su futuro. El Matador es blanco de críticas de los hinchas por su administración con malos resultados en las últimas temporadas.

“Yo puedo salir mañana. No quiero estar apernado en el club, las propuestas que lleguen… Aún no tengo el número exacto (sobre el precio del club)”, dijo el zurdo, resignado tras un nuevo año sin logros en La Araucanía.

Marcelo Salas avisa por interesados en Temuco

Siempre sincero a la hora de hablar, Marcelo Salas puso la cara en Temuco y confirmó que está abierto a vender al equipo. Eso sí, aclaró que no va a regalar al Pije y hay que poner la billetera sobre la mesa.

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“Si tiene interesados, nosotros no vamos a tener problemas en conversar. Yo

lo he repetido, no pretendo quedarme todo el rato acá, al contrario, también tengo muchas cosas por hacer en mi vida personal“, reclamó.

Finalmente, el Matador avisó que por ahora no piensa dejar el equipo en medio de la crisis, hasta que haya un comprador. Para Salas, ha sido un ciclo desgastante, ya que “llevamos 18 años ya en esta rueda de fin de semana, partidos y conformación de plantel”.

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“El club siempre tiene interesados, pero no hay ninguna propuesta y no vamos a dejar botado el equipo. Tengo que seguir, el club no puede quedar tirado”, finalizó el dueño de Deportes Temuco.