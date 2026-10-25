El arquero caboverdiano se fue rápidamente del estadio Santa Laura tras el empate de Colo Colo ante Palestino en Santa Laura.

Colo Colo está pasando por el peor momento de la temporada y lleva cuatro partidos seguidos sin ganar, por lo que se enreda en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Los albos venían de empatar con Huachipato y Deportes Concepción, más una fea derrota ante Coquimbo Unido por 5-2; y este domingo apenas igualaron 1-1 ante Palestino.

Uno de los mejores en Colo Colo ante los árabes fue Vozinha, lo que demuestra el mal partido que hizo el líder del fútbol chileno en el estadio Santa Laura.

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La veloz salida de Vozinha del estadio Santa Laura

Mucho se habló en la previa al compromiso con los árabes de Vozinha, debido a su viaje a Londres para participar en la ceremonia del Balón de Oro, donde es candidato a mejor arquero del año.

El caboverdiano jugó a gran nivel en Santa Laura y se fue raudo finalizado el encuentro, con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, como su “escolta” personal.

El mandamás del cuadro albo explicó en radio ADN que el viaje del portero será exprés: “el retorno será tan rápido como la ida. Después de la ceremonia nos iremos al hotel y Vozinha se levantará a eso de las 4 de la mañana para tomar el vuelo a Chile. Luego se pondrá a disposición del entrenador”.

La idea es que Vozinha regrese pronto a Santiago y que esté disponible para el próximo partido de Colo Colo, pactado para el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Monumental ante Universidad de Concepción.

En síntesis

Vozinha viajó a Londres nominado a mejor arquero en la gala del Balón de Oro .

viajó a Londres nominado a mejor arquero en la gala del . Colo Colo empató 1-1 ante Palestino y acumuló cuatro duelos consecutivos sin ganar.

empató 1-1 ante y acumuló cuatro duelos consecutivos sin ganar. Colo Colo enfrentará a Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera