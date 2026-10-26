Presidente de Blanco y Negro acompañó al golero a la premiación en Londres, donde una postal trajo malos recuerdos para los fanáticos.

Vozinha viaja a toda velocidad rumbo a Londres, ciudad donde se premiará a los mejores futbolistas en el clásico Balón de Oro. El meta de Colo Colo está nominado a mejor portero y tras el 1-1 ante Palestino rápidamente partió rumbo a Europa.

Pero el caboverdiano no fue solo. Aníbal Mosa lo acompañó, donde la mañana de este lunes una particular foto dio la vuelta en redes sociales, con el presidente de Blanco y Negro abriendo una vieja herida en los hinchas.

Corría el año 2020 y viajando a Brasil para amarrar a Luis Felipe Scolari como DT albo, Mosa viajaba junto a Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, gerente y vicepresidente del equipo en ese entonces. Al final todo se derrumbó y Felipao no llegó a Chile.

Así pasó Mosa de Espina y Harold a Vozinha

En publicación de Colo Colo el 5 de marzo de 2020, el club avisaba que “nuestro presidente Aníbal Mosa, el gerente deportivo Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo, se encuentran en Brasil gestionando la incorporación de nuestro próximo DT (Luis Felipe Scolari)”.

Foto: Colo Colo.

Esta vez, el mandamás albo revivió la postal y junto a Vozinha viajó rumbo a Londres. Ahí el portero es uno de los nominados a mejor meta en el tradicional Balón de Oro, con la foto en avión junto a Aníbal Mosa como preámbulo.

“Rumbo a Londres”, posteó Colo Colo junto a la foto de Mosa y Vozinha, esta vez en un jet privado. A los hinchas no le hizo mucha gracia la foto y criticaron, en duros términos, la publicación tras el empate 1-1 frente a Palestino.

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La cuenta de X, @c_arredondo, posteó diciendo que “vamos retomando el rumbo a la 35 mejor, que es lo que realmente interesa. Por su parte, @Elias_albo1987 criticó diciendo que “estamos preocupados de puras gueas en vez de estar metidos en el campeonato”.

En cuanto a lo deportivo, Vozinha fue la gran figura de Colo Colo en el empate con Palestino, siendo uno de los pocos que se salvó de las críticas. Se espera que siga siendo titular en su regreso, independiente de si gana o no el premio del Balón de Oro.