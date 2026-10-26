Dos campeones con la U aseguran a Redgol que la esperanza está viva, con una tarea para la U y con la presión de Colo Colo.

Universidad de Chile sabe que el duelo de esta tarde ante Everton, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, puede cambiar el rumbo para el objetivo final de la temporada.

El empate de Colo Colo, además de la derrota de Universidad Católica llenan de ilusión a los hinchas, quienes todavía anhelan la pelea por el título, además de asegurar un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por lo mismo, lo que pase hoy en Rancagua puede marcar el destino de la U, cuando después queden cinco fechas para el final que pueden estar cargadas de emociones.

En ese sentido, Redgol conversó con dos históricos campeones con el cuadro bullanguero, quienes si bien piden ir paso a paso, aseguran que Colo Colo siente la presión, pero, lo más importante, es que la U debe confirmar todo con un triunfo.

Los azules vienen de golear por 6-0 a Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Marcos González: “La U siempre tiene que tener ilusión del título”

Marcos González asegura que Universidad de Chile siempre debe tener la ilusión de pelear por el objetivo mayor, que es el título de la Liga de Primera, pero que debe demostrar en cada encuentro.

“Partido a partido, hay que ganar hoy primero para cortar distancia, pero lo principal es ganar hoy“, destacó el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules.

“Uno siempre cree, hay partidos primero antes de llegar a la pelea por el objetivo, que ojalá sea resultado positivo para acortar distancia. El torneo todavía está al alcance y es una oportunidad que puede materializar acortar distancia de manera real“, destaca.

Por ,lo mismo, cree que “la U siempre tiene la ilusión, pero los resultados van determinando, si es positivo da para seguir la ilusión de que se puede alcanzar”.

La U mantiene chances por el título y también quieren arrancar con el cupo de Chile 2. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Pato Mardones: “Colo Colo va sintiendo presión”

Patricio Mardones es otro que se lo prefiere tomar con calma, aunque deja en claro que en las últimas fechas Colo Colo ha sentido la presión del título, en algo que puede aprovechar la U.

“Creo que con lo de ayer hay una pequeña esperanza de que Colo Colo siga perdiendo puntos, pero lo más importante es que la U tiene que afrontar todo como final, ya tiene ventaja por el Chile 2 con Católica y tiene que confirmarla y mantenerla”, comenta.

En cuanto a los objetivos dice que la U debe tener claro el foco para pelear arriba: “Everton es un rival complicado para la U y ahora depende exclusivamente de la U para asegurar el Chile 2, y asegurar una final de Copa Chile”.

“Colo Colo ha ido perdiendo puntos, los jugadores sienten presión, son partidos que tienen asegurado, ahora matemáticamente se puede dar, pero la U tiene que enfocarse en ganar y dejar tarea a Colo Colo“, finaliza.