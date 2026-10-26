Marcelo Barticciotto llevó el sentimiento de los fanáticos del Cacique hacia el camarín, asegurando que hay nerviosismo.

Colo Colo sumó una nueva fecha sin conocer una victoria. Esta vez fue contra Palestino, encuentro que terminó 1-1 y que le permitirá a Universidad de Chile acercarse otros dos puntos en caso de vencer a Everton.

La abultada ventaja de 16 unidades que hubo a comienzo de septiembre desapareció. Esta tarde los azules tienen la chance de quedar a 7 unidades, por lo que el temor aparece en el Monumental.

Es más. Fernando Ortiz confesó que los albos están complicados desde el punto de vista emocional, pues dijo que lo que más se debe trabajar es “mentalmente”.

Colo Colo pasa por una mala racha

Barticciotto describe lo que pasa en el camarín de Colo Colo

Marcelo Barticciotto, uno de los ídolos del Cacique, entiende perfectamente que en el Cacique están inquietos y lo graficó en sus palabras del comentario en Cooperativa.

“Si el hincha está disgustado, si el hincha está nervioso, imagínense los de adentro. Imagínense el técnico, imagínense los futbolistas”, detalló sobre el momento del Popular.

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Luego expresó que “ellos tienen que manejar mejor la presión, por algo son profesionales”, y graficó el momento de lo que pasa en Colo Colo en la gran cantidad de cambios defensivos que hizo Fernando Ortiz.

“Creo que el técnico en algún momento vio tan mal jugar a su equipo que dijo vamos a defendernos”, algo que terminó disgustando a los fanáticos ya que echó al equipo para atrás.

Los albos podrán lavar sus heridas ante la U de Concepción, este viernes a las 19 hora en el Monumental. Luego enfrentarán a Ñublense antes del receso por los amistosos de la selección.