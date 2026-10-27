La marca que vista al elenco popular, adidas, ya está trabajando en la indumentaria de cara a la temporada 2027.

Colo Colo vive un mal momento en la temporada 2026, y a pesar de eso, depende de sí mismo para quedarse con el título de la Liga de Primera, a la que le restan apenas cinco fechas.

Los albos son punteros con 7 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, con 15 unidades en disputa, es decir, tres de los cinco partidos que le quedan, será campeón.

A pesar de que la campaña 2026 aún no se termina, ya hay importantes novedades de cara a 2027 para Colo Colo, y tiene que ver con la indumentaria que vestirá en el año entrante.

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Colo Colo tendrá una inédita camiseta de color púrpura en 2027

Una importante información sobre Colo Colo filtró el sitio internacional especializado en camisetas Footy Headlines, que anticipó que el elenco albo tendrá una inédita vestimenta a partir del próximo año.

El citado medio dio a conocer que la marca que viste al Cacique, adidas, decidió crear una tercera camiseta para el equipo chileno de cara a las temporadas 2027-2028, la que será de un inédito color púrpura.

Colo Colo ha tenido a lo largo de su historia tricotas alternativas de color rojo, listadas blanca y negro, plateadas, doradas e incluso tricolores (blanco, rojo y azul), pero será la primera vez que use dicha tonalidad.

Colo Colo tendrá una inédita camiseta en 2027. Foto: Hernán Contreras/Photosport

La camiseta será para jugadores de campo, ya que los arqueros colocolinos han usado tonos similares, incluso esta temporada, porque una de las vestimentas de los metas albos es lila en 2026.

Aún no termina el año y ya se sabe que a partir de 2027 Colo Colo tendrá una inédita camiseta de color púrpura.

En síntesis

Colo Colo vestirá una inédita camiseta púrpura fabricada por Adidas en 2027 .

vestirá una inédita camiseta fabricada por en . Footy Headlines filtró el diseño de la tercera camiseta del club para 2027-2028 .

filtró el diseño de la del club para . Siete puntos de ventaja mantiene Colo Colo como puntero a cinco fechas del final.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera