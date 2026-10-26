Efecto Vozinha: Filtran el nuevo diseño de la camiseta de Colo Colo

El portero que es protagonista en el Balón de Oro, además será fundamental en la nueva equipación de los albos.

Vozinha se ha transformado en el nuevo referente de Colo Colo. Bajo los tres palos el portero de Cabo Verde cumplió ante Palestino y demostró que está para ser titular. A tal punto que prometió asistir al Balón de Oro en Londres, pero regresa de inmediato para no perder el terreno como titular.

El tema es que Josimar Dias ahora no tan solo es clave en el arco del Cacique y para el plantel de Fernando Ortiz. Ahora además será fundamental en el diseño de la nueva camiseta de los albos.

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Según indicó el sitio especializado Footy Headlines, la marca Adidas, y que es la encargada de vestir a Colo Colo, tomó una drástica decisión para los modelos para la próxima temporada.

En esta ocasión se filtró que para los clubes más importantes de la marca de las tres tiras se hará un diseño personalizado, para así dejar de lado los template que finalmente se repetían en todos sus equipos.

Lo que tendrá como principal foco a los porteros. En el listado aparecen Manchester United, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Real Madrid, Boca Juniors, Roma, América de México, Ajax, Flamengo, Sevilla, Benfica, Lyon, Aston Villa y Colo Colo. Incluso no se descarta que se sumen equipos como River Plate y Universidad de Chile.

Gracias a la llegada de Vozinha, Colo Colo tendrá nueva equipación personalizada para arqueros.

En el caso de los albos, el portero que acaba de firmar su vínculo con Adidas, será fundamental. “En lugar de los colores estándar del catálogo, los equipos recibirán diseños exclusivos y personalizados, adaptados específicamente a la identidad de su club”, recalca el sitio internacional.

¿Cuándo sale la nueva camiseta de Colo Colo?

Por lo general, Colo Colo presenta su nueva camiseta durante el mes de enero. Así comienza la temporada con la renovada equipación.

Ahora para el 2027 se detalló que habrán al menos tres equipaciones y la personalización también se extenderá al primer equipo. Una jugada que le ha traído buenos frutos a la marca de las tres tiras según Footy Headlines.

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Incluso el medio citado indica que la tercera equipación será de color morado como base. Lo que marcará un antes y un después debido a que por primera vez tendrá una casaca de dicho color.