Luego que se diera a conocer la razón de su marginación del empate con Palestino, el defensor albo utilizó seis palabras para defenderse y negar el hecho.

El defensor Diego Ulloa fue uno de los principales ausentes en Colo Colo durante el empate por 1-1 ante Palestino en Santa Laura. Si bien en primera instancia se dijo que su ausencia fue por decisión técnica de Fernando Ortiz, apareció otra versión.

Fue el periodista Edson Figueroaquien dio a conocer en su canal de YouTube El Canal de Edson que “no fue futbolístico como dijo” y que “cuando no hay explicación físicas ni futbolística, tiene que ver con atrasos, esa es la realidad“.

Ante esta denuncia fue el propio lateral volante zurdo de Colo Colo que en breve conversación con Radio ADN entregó su versión de la ausencia ante Palestino en una frase con seis palabras responder a esta cuestión: “Dejen de inventar, es todo mentira“.

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Diego Ulloa, de los valores más regulares en Colo Colo

El momento del defensor en el Cacique le llegó en este 2026 luego de dar una vuelta larga en el fútbol chileno, con pasos por Deportes La Serena, Barnechea y Unión La Calera. Terminó por convencer a Fernando Ortiz y se quedó con el puesto en desmedro de Erick Wiemberg.

En lo que va de la presente campaña con Colo Colo, entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Diego Ulloa disputó un total de 2.377 minutos en el campo durante 29 encuentros, en los que no registra goles y suma una asistencia.

Tan buena ha sido la campaña del zurdo de 23 años que le llegó la oportunidad de debutar en la Selección Chilena

, tanto en el FIFA Series como en los amistosos de junio y septiembre. Sumó un total de 215 minutos en cinco juegos y anotó un gol a Estados Unidos.

¿Cuándo vuelven a jugar los albos?

En el comienzo de la jornada 26 en Liga de Primera, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción, este viernes 30 de octubre desde las 19:00 horas.

En síntesis