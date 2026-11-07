La entrenadora de las albas aparece entre las alternativas de Corinthians para asumir su equipo femenino.

Colo Colo femenino podría enfrentar un importante movimiento en su banca. Tatiele Silveira, entrenadora del equipo albo, aparece en la órbita de uno de los clubes más poderosos del continente: Corinthians de Brasil.

La información fue revelada por AS Chile, medio que conoció que la estratega brasileña figura entre las opciones que maneja el cuadro paulista para encontrar a su próximo entrenador.

Corinthians busca a Tatiele Silveira como DT del fútbol femenino.

Corinthians busca a DT de Colo Colo

El interés surge luego de un duro golpe deportivo para el ‘Timão’. Pese a ser el máximo ganador de la Copa Libertadores Femenina, con seis títulos, el equipo perdió la última final ante Cruzeiro.

La derrota terminó provocando la salida de Emily Lima, quien dejó su cargo como entrenadora del primer equipo tras no conseguir la séptima corona continental.

Tatiele Silveira ya estuvo en Corinthians

La entrenadora ya tuvo un exitoso paso por Corinthians en el pasado, por lo que su nombre aparece como una alternativa para liderar al conjunto brasileño.

El club ya había consultado por su situación contractual durante este año. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron por el vínculo vigente con Colo Colo y decidió no continuar negociando.

En Macul, además, tomaron medidas para asegurar su continuidad. A mediados de este año, antes de la participación alba en la Copa Libertadores, Blanco y Negro negoció una extensión de contrato para la estratega.

Así, Tatiele Silveira quedó vinculada a Colo Colo hasta el término de la temporada 2028, una situación que representa un obstáculo para cualquier intento de Corinthians por contratarla.

En resumen…