El entrenador argentino está en la lista de candidatos del Timao tras su salida de Talleres de Córdoba.

Jorge Sampaoli podría tener una nueva oportunidad en el fútbol brasileño. El técnico argentino, que comenzó la temporada al mando de Atlético Mineiro y después dirigió a Talleres de Córdoba, aparece entre las opciones de Corinthians para asumir la banca del equipo.

El casildense está en carpeta del conjunto paulista, aunque por ahora no es la prioridad de la dirigencia. El club busca entrenador luego de la salida de Fernando Diniz, quien dejó el cargo tras encadenar siete derrotas consecutivas.

El club busca reemplazante tras la salida de Fernando Diniz y Sampaoli es una opción.

Sampaoli compite con varios candidatos en Corinthians

Antes de considerar al exseleccionador de Chile, Corinthians inició contactos con distintos entrenadores. Entre los nombres que han aparecido están los brasileños Fábio Carille y Sylvinho, además de los argentinos Ramón Ángel Díaz, Javier Mascherano, Emiliano Díaz, Juan Pablo Vojvoda y Luis Zubeldía.

Sin embargo, las negociaciones no han sido sencillas, varios candidatos ya rechazaron la posibilidad de asumir el desafío, mientras que otros ven dificultades para llegar a un acuerdo.

Sampaoli se encuentra libre tras una temporada con dos experiencias que terminaron anticipadamente. En febrero finalizó su vínculo con Atlético Mineiro y en junio llegó a Talleres de Córdoba, club del que se desvinculó a fines de agosto.

De concretarse su llegada a Corinthians, el entrenador sumaría un tercer equipo en la temporada.

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Corinthians atraviesa una crisis deportiva y económica

Corinthians atraviesa una compleja situación económica, con una deuda superior a los 550 millones de dólares, y deportiva eliminado de la Copa de Brasil y la Libertadores, marcha 16° en el Brasileirao, apenas un punto sobre el descenso.

En ese escenario, Jorge Sampaoli aparece como una alternativa para asumir la banca, aunque todavía no existe un acuerdo confirmado.

En resumen…