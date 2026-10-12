El Bicho nuevamente fue viral en redes sociales por sus dichos en relación a la eterna discusión del número uno del fútbol.

Cristiano Ronaldo volvió a dar la vuelta al mundo en el eterno debate sobre el mejor del mundo. Es ahí donde afloran los recientes dichos de Arturo Vidal, quien la semana pasada le gritó a todos que Lionel Messi es el número uno.

“Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre”, tecleó Vidal, en la despedida de Leo de la selección argentina, hace seis días.

Y para sorpresa de todos, esta semana aparecieron dichos de Cristiano, aunque con confusión en la fecha de la entrevista. Ahí el portugués manda a callar a todos y dice que él es el mejor de la historia.

La verdad de Cristiano Ronaldo y sus dichos

Cristiano Ronaldo se autoproclamó el mejor futbolista de la historia. Eso, tras viralizarse sus dichos en entrevista en CNN Portugal. Eso sí, dicho diálogo fue en 2025 y el citado medio borró la publicación tras la polémica.

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“El mejor de la historia soy yo, punto final… Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Los números hablan por sí solos”, dijo en ese entonces el Bicho.

Siguiendo con sus lapidarios dichos, el luso que viene de polémica con el DT de Portugal aseguró que “si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto”.

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“Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo”, cerró. CR7 tiene 41 años y sigue vigente con su campaña en el Al-Nassr.