La escuadra que dirige Luis Mena se verá las caras ante el mejor equipo del planeta y como visitante, a finales de noviembre en la ciudad de León.

A pesar de que no estará presente en la Copa del Mundo que se jugará el próximo año en Brasil, la Selección Chilena Femenina se convertirá en sparring de equipos que sí estarán presentes en la cita. Prueba de ello, ocurrirá a fines de noviembre.

Es que el cuadro que todavía dirige Luis Mena disputará un histórico partido amistoso internacional, pues será rival nada menos que del actual campeón del mundo, España, que tiene figuras de la talla de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Según confirmaron tanto la ANFP como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el encuentro entre la Selección Chilena Femenina y La Roja europea se disputará el sábado 28 de noviembre desde las 14:00 horas (de nuestro país) en el Estadio Reino de León, en esta ciudad hispana.

Una oportunidad única para el equipo que tiene a Christiane Endler como su capitana y máxima figura para medirse con una potencia de nivel mundial, a la espera de confirmarse un segundo amistoso en el Viejo Continente para la última fecha FIFA del año.

Selección Femenina jugará amistoso de peso ante campeón del mundo

España será el tercer monarca planetario que se enfrente a La Roja Femenina en duelos oficiales, ya sea amistosos o en Mundial. Antes ya se vio las caras con Estados Unidos (dos en 2018, la Copa 2019, Panamericanos 2023 y en 2026) y Alemania (2019 y 2021).

Además que será la primera vez para la Selección Chilena Femenina que enfrentará a las hispanas, más encima de visitante, un hito no menor para una disciplina que se mantiene vigente, a pesar del nulo trabajo dirigencial detrás de ellas.

A pesar del fracaso de no llegar al Mundial Femenino Brasil 2027, la ANFP decidió la continuidad de Luis Mena como entrenador, pese a que había nombres como el de Tatiele Silveira sonando para ocupar su puesto.

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En síntesis