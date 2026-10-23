Un duelo con tensión se vivirá el domingo en Chillán, donde sus hinchas protestarán en el compromiso ante Coquimbo Unido.

Ñublense vive momentos de tensión en la temporada, luego de la salida del técnico Juan José Ribera por los malos resultados, los que incluso llegaron a cansar a toda su hinchada.

Luego de quedar eliminados de Copa Chile en manos de Deportes Puerto Montt, sumaron una estrepitosa goleada por 6-0 contra Universidad de Chile, lo que liquidó el proceso del entrenador.

Ahora son sus fanáticos quienes se cansaron de los malos resultados, con un golpe que impacta a todo el fútbol chileno: hacen un llamado a no ir al estadio en el duelo ante Coquimbo Unido.

Juan José Ribera dejó la banca de Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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“Vergonzosa campaña”

Fue en las redes sociales donde la barra de Ñublense, llamada “Los Rediablos”, mostró su descontento total, donde ya hay un afiche para no asistir este fin de semana al estadio Nelson Oyarzún.

“Ante la vergonzosa campaña deportiva, la pésima gestión de la sociedad anónima y la corporación, y el nulo compromiso con la hinchada, hemos tomado la decisión de no ingresar al estadio”, explican.

“Es inaceptable que, pese a la difícil momento que atraviesa Ñublense, se mantengan los altos valores de las entradas y o existían iniciativas concretas para acercar a la gente al estadio“, destacan.

Con esto, las miradas estarán puestas con lo que pase en el estadio en Chillán en la jornada del domingo, con protestas que se harán saber desde afuera del reducto deportivo.

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