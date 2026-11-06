Desde Blanco y Negro ya armaron su estrategia para poder festejar la obtención de la estrella 35, que incluye además escolta policial en su viaje a Chillán y la vuelta a Santiago.

Va a ser un hecho. De no mediar una situación irrisoria, Colo Colo se convertirá este fin de semana en el nuevo campeón de la Liga de Primera y conseguirá la estrella número 35 en su historia, que lo consagrará como el equipo más ganador de Chile.

Ante la inminencia del acontecimiento, desde la dirigencia de Blanco y Negro ya tienen diseñado el plan para poder conmemorar la obtención del título. Según detalla el diario La Tercera, desde la concesionaria activarán el protocolo desde este sábado.

Es que Colo Colo viajará hasta Chillán para su duelo con Ñublense en bus, por lo que ya existe coordinación con Carabineros para escolte el trayecto desde la capital hasta la Región de Ñuble, y viceversa, ante la posibilidad que fanáticos albos copen la Ruta 5 Sur y dificulten el trayecto.

Lo mismo ocurrirá el mismo domingo para la vuelta a Santiago, con la precaución de que el mismo día juegan Universidad de Chile y Cobresal en Rancagua, lo que elevará los niveles de seguridad en la carretera a fin incidentes y redadas entre las barras de ambos equipos.

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El plan de Colo Colo para celebrar su estrella 35

Pero quizás lo más importante es que, a diferencia de lo que ocurrió el 2024 cuando ganaron el título en Copiapó, no se abrirá el domingo el Estadio Monumental para los festejos del campeonato. La idea de su presidente Aníbal Mosa es otra.

El matutino aclara que Colo Colo “planifica una celebración masiva, al estilo de la Noche Alba o de la más reciente recepción a Vozinha, con la finalidad de cumplir un doble objetivo: por un lado, brindarle el reconocimiento al plantel junto a los hinchas y, por otro, garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo del evento”.

Desde Macul lo que quieren, añade el medio, es “que la jornada cuente con presentaciones artísticas, en la línea de la tradicional jornada en que club anunciaba a sus refuerzos. Esa parte de la planificación requiere, precisamente, ajustar agendas con los eventuales invitados y con rostros cercanos al club“.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, Colo Colo visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas.

En síntesis