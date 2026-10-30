Por segundo encuentro consecutivo, el portero de 19 años fue marginado de la convocatoria de los albos, que afinan detalles para recibir a Universidad de Concepción. En ese contexto, fue enviado al equipo de proyección, donde este viernes 30 de octubre fue titular.

Colo Colo entró en la recta definitiva para la resolución del título en la Liga de Primera 2026 y por segundo partido consecutivo, Gabriel Maureira quedó fuera de la convocatoria. El joven arquero de 19 años recibió una especie de condena después de la goleada que Coquimbo Unido firmó ante los albos.

Y Fernando Ortiz decidió que Vozinha fuera el portero titular en el duelo frente a Palestino, que logró un empate postrero gracias a un gol de Enzo Roco, pero tuvo al africano como figura del Cacique. Para colmo de Maureira, ni siquiera se ganó un espacio en la banca de suplentes.

El Tano determinó que fuera Fernando de Paul el reserva, lo mismo que ocurrirá en el duelo ante Universidad de Concepción. En ese contexto, y probablemente con la necesidad de que Maureira continúe con minutos de juego, fue bajado al equipo de proyección.

Gabriel Maureira en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde recibió cinco goles. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Este viernes 30 de octubre, la escuadra dirigida por Braulio Leal visitó a Palestino en el Municipal de La Cisterna. Y el espigado golero surgido en el semillero albo fue el titular. El equipo que dispuso el otrora volante campeón en la quiebra estuvo con varios jugadores que han pasado por el plantel estelar.

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Gabriel Maureira ataja vs Palestino Sub 20 mientras Colo Colo prepara duelo clave para el título

Gabriel Maureira fue el portero en el duelo de Colo Colo Sub 20 frente al Tino mientras el plantel adulto afina los últimos detalles para jugar un partido clave en la lucha por el título: el puntero de la Liga de Primera recibirá a Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

El partido ante Coquimbo Unido parece haberle dado un golpe letal a Maureira, al menos por este año. (Hernán Contreras/Photosport).

La oncena alba en la visita a los Árabes contó con varios que han tenido minutos en el primer equipo: además de Maureira, apareció el zurdo defensor Alonso Olguín, seleccionado chileno Sub 17. Y Matías Orellana, quien fue citado en la Copa Chile, aunque todavía no debutó.

Otros dos que comenzaron como titulares en ese partido fueron Sebastián Vega, mediocampista que ya tuvo minutos con Ortiz en el Eterno Campeón y el delantero Yastin Cuevas, quien gozó de un prometedor comienzo en el plantel adulto, pero perdió terreno al avanzar el año.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la fecha 26?

Colo Colo recibirá a la Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga de Primera 2026. El partido está pactado para este viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental. Y el arbitraje correrá por cuenta de Gastón Philippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos al cabo de 25 partidos. Tiene siete puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile.