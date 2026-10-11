El DT chileno está haciendo un campañón con Querétaro en México. El ex volante de La Roja detalla su gran trabajo en tierra azteca.

Mientras Chile busca entrenador, un nacional como Esteban González está triunfando en México. ¿Y si llega a La Roja? Esto es lo que piensa Fabián Estay.

Luego de ser campeón con Coquimbo Unido, el Chino armó sus maletas y fue a probar suerte a tierra azteca. Tras un inicio complejo, poco a poco en Querétaro fueron agarrando la mano del DT chileno y ahora es uno de los equipos sensación en la Liga MX.

¿Esteban González a La Roja?

En una nueva jornada de fútbol mexicano, Querétaro derrotó a Atlante por 2-0. Con este resultado, alcanzaron el 3° puesto con 20 puntos, a 1 unidad del líder América. Fabián Estay, quien está radicado y conoce como nadie el torneo de ese país, llena de elogios a Esteban González.

“No podemos olvidar que tiene un partido menos. Puede llegar a 23 puntos y no es casualidad lo que ha hecho. Ha jugado de igual a igual en todos los estadios. Le ha tocado ganar y perder, pero el equipo se ha visto muy sólido, con mucho orden. Es un proyecto nuevo, con nuevos dueños. Hace mucho tiempo no entran a la Liguilla y todo esto es mérito de Esteban y su cuerpo técnico“, indicó Estay a RedGol.

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Los Gallos Blancos se ilusionan con llegar a la postemporada, todo gracias al trabajo del chileno. “Se habla muy bien de Esteban y de Querétaro. Ahora el equipo ha tenido una estabilidad futbolística y la gente está muy comprometida con el equipo. Desde que llegó el equipo mostró una cara diferente y será un rival incómodo para cualquiera en la Liguilla”, complementó el ex Toluca y América.

Por todo lo anterior, es difícil no pensar en Esteban González como candidato a la banca de la selección chilena. Si bien Fabián Estay siente que no por su buena campaña su éxito sería inmediato en La Roja, sí cree que es momento que llegue un entrenador nacional a Juan Pinto Durán. El Chino es una muy buena opción.

Esteban González vive un buen momento en México. Imagen: Getty

“Por supuesto que sí. Esteban está haciendo un muy buen trabajo. Ya lo había hecho en Coquimbo, siendo campeón. No es casualidad su trabajo. Ahora, no porque lo esté haciendo bien en México significa que va a triunfar en la selección, depende de la materia prima, pero por qué no pensar en un entrenador chileno. A mí me gustaría mucho que fuera un chileno. Hay que crear una identidad de juego“, cerró Fabián Estay.