El icónico volante ofensivo que jugó en el Toluca y el América de México fue distinguido junto a 18 figuras, incluida Humberto Suazo, y regaló un lacrimoso y alegre momento junto a su progenitora.

Fabián Estay fue uno de los 18 exjugadores que ingresó al Salón de la Fama internacional efectuado en Pachuca, México. El otrora jugador chileno que fue una leyenda en la Liga MX recibió el mismo homenaje que Humberto Suazo en suelo azteca.

Estay, quien comenzó su carrera en Universidad Católica y emigró muy joven a la máxima categoría mexicana, tuvo un emotivo momento de gratitud cuando recibió el hermoso premio. Hizo un repaso a su trayectoria y se quebró cuando tuvo que dedicarle palabras a su madre.

“Gracias a todas y todos. A las grandes figuras que tenemos acá, espero aguantar más que el Chaco”, manifestó Estay. Se refería al argentino-mexicano Christian Giménez, quien casi no pudo hablar y comenzó a llorar de la emoción. Algo que el Fabi tardó un poco más en hacer.

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Pero lo hizo. “Este reconocimiento me llena de orgullo. Fueron 32 años, mi sueño de ser futbolista comienza a los 8 cuando fui al estadio Santa Laura a unas jornadas triples. Me saltaba la reja y tocaba a los jugadores. A los 10 años comienza ese sueño en Universidad Católica y culmina hoy”, expresó el comentarista deportivo.

“Por supuesto esto es maravilloso para mí. Tomé buenas y malas decisiones, pero haber venido a México cuando me fueron a buscar a los 18 años fue una cosa maravillosa. Agradezco a todos los que votaron por mí, a todos mis técnicos, a Jesús Martínez y el Grupo Pachuca. A todos mis compañeros, sin ellos no hubiese logrado una carrera de 22 años”, apuntó el otrora jugador de la Universidad de Chile, Palestino y Colo Colo.

Fabián Estay con la “10” de Toluca con la que brilló. (Foto: Salón de la Fama internacional).

En la Liga MX tuvo una trayectoria de ensueño: ganó dos títulos en el Toluca, uno en el América y en tres ocasiones fue distinguido con el Balón de Oro para el mejor jugador de México. “A tanta gente que me dijo que no y me ayudó a ser más fuerte, resiliente que hoy está de moda esa palabra”, agradeció el Fabi Estay.

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Fabián Estay llora de emoción tras ingresar al Salón de la Fama internacional

Luego de eso, Fabián Estay tuvo un momento alegre, pero lacrimoso en la premiación del Salón de la Fama internacional. “Estoy en los medios de comunicación muy feliz de aportar un granito de arena para que sea el fútbol mucho mejor y los futbolistas seamos mucho más respetados”, afirmó.

“No es sólo correr detrás de un balón, implica muchos más sacrificios. Mi lema es que le gané a la vida, sin el fútbol no sé qué hubiese pasado. No me faltó ni me sobró nada, sobre todo de mi familia. Y de alguien que está acá, mi mamá”, agregó Estay. Ahí fue el punto culminante de su emoción.

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“Mamá te amo, gracias por todo. Perdón por tanto”, dijo Estay evidentemente conmovido por un sinfín de recuerdos. Recibió los aplausos de su progenitora, quien también se emocionó por los gestos de su hijo, quien hizo un repaso por su círculo cercano.

Fabián Estay emocionado en la premiación del Salón de la Fama internacional. (Captura TUDN).

“A mis cuatro hijas: Fabiana, Coni, Remy, Vale. A mi nieta Romina, a mi sobrino Cristóbal, Franquito. Y a mis viejos amigos, mis nuevos amigos. El fútbol me dio todo, me permitió ser una persona íntegra. Me dio todo. Y mi hermana Pamela, que se me olvidaba. Hermanita, te amo”, cerró Fabián Estay. Por supuesto que sacó muchos aplausos.

La mamá de Fabián Estay fue enfocada en la premiación. (Captura TUDN).