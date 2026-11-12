El ex defensor Sebastián Roco adelantó un escenario en que el Cacique se quedaba sin su DT y sin su capitán para el 2027.

En Colo Colo todavía no hay claridad total de si Arturo Vidal seguirá siendo parte del club de cara al 2027. Pese a que el Cacique ya selló su estrella 35 en esta Liga de Primera 2026, las negociaciones para renovar su contrato todavía no llegan a buen puerto.

Todo esto tiene desatada la ola de rumores, llegando incluso a trascender de que ya hay tres clubes que esperan ir por el King si es que en el Cacique deciden desecharlo.

Y ojo, que ya hay información que apunta a que incluso el propio Fernando Ortiz tendría mucho que ver en la continuidad de Vidal. No hablamos solo de que el Tano decida mantenerlo en el equipo si el DT renueva, sino que también de la opción de llevárselo a otro club.

ver también Gabriel Mendoza dice lo que muchos colocolinos piensan de la renovación de Vidal: “Uno de los más importantes”

¿Ortiz y Vidal se van juntos de Colo Colo?

El que soltó esta bomba fue Sebastián Roco, quien en su calidad de comentarista en el programa Con Camiseta cuestionó que “¿están muy seguros de que Fernando Ortiz vaya a seguir? En base a eso, la información que manejo es que Ortiz se va, se lleva a Arturo Vidal. Ojo con eso”.

“Yo no hubiese visto a Ortiz tan tranquilo después de las declaraciones de Vidal después del partido si sus objetivos son deportivos y no económicos. Se supone que Mosa quiere que Vidal siga, ¿pero el resto de Colo Colo?”, agregó.

Arturo VIdal en este 2026 ha jugado un total de 39 partidos con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex defensor fue claro en declarar que “Arturo no se siente valorado en Colo Colo y si Ortiz se va, él se va ir con Ortiz”.

Vidal en este 2026 con los albos ha disputado un total de 39 compromisos con el Cacique, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve por la Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Registra seis goles y cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

ver también Filtran la verdad de negociaciones en Colo Colo: “Si Vidal no sigue, al Tano Ortiz no se le mueve un pelo”

En síntesis