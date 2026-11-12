Pese a sus 39 años, el King sigue generando interés en el fútbol sudamericano, con tres elencos que irán por su fichaje si es que no renueva en el Cacique.

La renovación de Arturo Vidal es uno de los temas centrales en Colo Colo tras gritar campeón en esta Liga de Primera 2026. En Blanco y Negro avisaron que una vez logrado el título llegará el momento de negociar, pero hasta ahora todavía no hay un acuerdo.

Por lo mismo, los rumores en torno al futuro del King están a la orden día, sobre todo si consideramos que en el pasado dejó en claro que, pese a sus 39 años, se ve jugando en la próxima temporada.

Y ojo, que ofertas para cumplir con ese deseo al parecer no lo van a faltar, ya que los trascendidos apuntan que hay tres equipos interesados en quedarse con el bicampeón de América si en el Cacique optan por desecharlo.

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Los tres clubes que irán por Arturo Vidal si Colo Colo no le renueva

De acuerdo a información entregada por el periodista Benjamín Bonhomme en el programa De Primera Fuente de DLT Sports, el futuro del King de momento está más fuera que adentro del Monumental. Es más, hasta confirmó que en este año ya hay tres elencos que han preguntado por su situación contractual.

Arturo Vidal sigue sin renovar su contrato con Colo Colo de cara al 2027. | Foto: Photosport.

“Uno es Rosario Central de Argentina, ya que Jorge Almirón tiene muy buena relación con él. Otro es Pachuca de México. Por último, hay un equipo colombiano, Millonarios, que también preguntó. Esos tres equipos lo tienen ahí sobre la mesa”, detalló el comunicador.

Cabe destacar que en esta temporada 2026 el Rey Arturo ha disputado un total de 39 partidos con el Cacique, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve por la Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Suma seis goles y cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

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En síntesis