Gustavo Canales habla sobre el proceso de Lucas Barrera en la U, además de la idea de potenciar a nuevos jugadores algo que falta en Chile.

Uno de los nombres que ha explotado esta temporada en Universidad de Chile es el de Lucas Barrera, el volante que se ha mentido en la titularidad azul desde el arribo del técnico Fernando Gago.

El juvenil argentino del cuadro bullanguero causó una impresión inmediata en el ex Boca Juniors, tanto así que ya es costumbre verlo considerado y peleando un cupo en el once estelar.

Una situación que pone contenta a la U, pero también al hombre que lo descubrió, que justo es un ex goleador de los azules que dejó huellas en los hinchas: Gustavo Canales.

El delantero puso un centro de scouting donde Barrera es el hombre lanza para que el proyecto siga creciendo, con una dura crítica a los equipos por su formación que es lo que ha hecho que Chile se quede muy atrás en descubrir nuevos jugadores.

Lucas Barrera es titular en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también El nuevo relojito de U de Chile: Lucas Barrera asume su rol como el compañero ideal de Charles Aránguiz

Gustavo Canales busca encontrar nuevos Lucas Barrera

Gustavo Canales trajo a Lucas Barrera a Universidad de Chile, una vez que decidió salir de Universidad Católica por diversos problemas. El volante se metió de la mejor manera, tanto así que ya es un activo del plantel profesional.

Publicidad

Publicidad

“Sí, es un proyecto personal que tiene que ver con mi historia de vida. Cree un centro de scouting que está teniendo resultados muy buenos, Lucas nos valida el proyecto y estamos felices por su presente. La idea es tener muchos mas Lucas, lo meritorio es que ha sido genuino y transparente donde no necesitamos intermediarios ni representantes para posicionarse y el talento se pondera por si solo. La idea es tener una idea diferente del medio que tiene que ver mucho con los representantes que hoy nos gobiernan”, comentó Canales en conversación con radio ADN.

Por lo mismo, el ex delantero asegura que este modelo busca trabajar con los jóvenes jugadores desde otro punto de vista, marcando diferencia con lo que realizan muchos equipos.

“En el posicionamiento, el talento quizás es fácil de identificar, podemos ver que cualquiera que vea un partido, pero el tema es el proceso, donde siento que el medio no hace foco y pierde mucha esencia en los clubes al no invertir en la formativa”, detallan.

Publicidad

Publicidad

“El proceso de creación de hábitos debe ser acorde para cumplir sus sueños. Con talento sólo no basta, hay que tener hábitos para que puedan ir por sus sueños y eso tiene que ver con lo psicológica, sociológica, nutricional que se trabaja endeble y estamos en déficit”, precisó.

Gustavo Canales tiene un scouting con jugadores en Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Lucas Barrera chocho con su mentor Fernando Gago en U de Chile: “Tenerlo como líder es un privilegio”

La U siempre en la mente de Gustavo Canales

Gustavo Canales también infla el peco por Lucas Barrera, donde lo tiene compartiendo camarín con compañeros de Universidad de Chile con quienes fue campeón en la Copa Sudamericana 2011.

Publicidad

Publicidad

“Contentísimo que comparta con los muchachos que tuve la suerte de jugar, puede nutrirse, le digo todos los días que consuma a Marcelo, Charles, Edu que han hecho algo grande en el club y el futbol chileno y que son a imitar”, realzó.

Por lo mismo, espera que la U pueda salir a flote: “Desear lo mejor a la U, soy un hincha más, tengo un aprecio grande por los colores, pero quiero ser respetuoso de procesos, está complicado a nivel dirigencial”.