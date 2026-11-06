Ambos aseguran que el defensor de la U puede ser relevante para conformar una nueva pareja de centrales para la Roja.

La nómina de la selección chilena entregada por el técnico Nicolás Córdova volvió a dejar divido a los hinchas, con miras a los amistosos ante la selección de Colombia del mes de noviembre.

En ese sentido, fue Claudio Borghi quien propuso llevar a Matías Zaldivia a la Roja, teniendo en cuenta el buen pasar en Universidad de Chile y su madurez en la última línea.

Algo donde Horacio Rivas recogió el guante en conversación con Redgol, dejando en claro que hay que llamar a los de mejor rendimiento y consolidar nombres: “Zaldivia está dentro de los mejores”.

Matías Zaldivia ha jugador por la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Horacio Rivas: “Hay que consolidar los jugadores para la clasificatorias”

Horacio Rivas asegura que llegó el momento de tomar decisiones en la selección chilena, para dejar de probar jugadores y consolidar a los que van a comenzar el nuevo proceso, donde ve a Zaldivia como alguien relevante.

“Hoy día Chile tiene que tener la responsabilidad de llevar los mejores jugadores y eso es evidente. Sigo insistiendo en que, hoy en día, teniendo la posibilidad así como Zampedri en algún momento, Zaldivia fue llamado y la vez que estuvo lo hizo bien no hay duda que por rendimiento debería estar”, explicó.

Por lo mismo pide cambios y encontrar luego el camino: “La selección chilena no está para un periodo de prueba, hay que consolidar jugadores para las clasificatorias, entonces hay que tener la pareja o los trio de centrales, donde aparece Maripán, Paulo Díaz, Lichnovsky”.

“Esto de seguir probando, vamos a seguir matando jugadores, el muchacho que se pensaba era de proyección Román no juega en Colo Colo. La selección tienen que estar los mejores del campeonato y Zaldivia está y catalogado como uno de los mejores”, finalizó.