El King vive un complejo escenario en la justicia, con, al menos, ocho instancias de demanda ante la justicia que son un terremoto en su reino.

En horas previas de jugar un decisivo duelo de Colo Colo contra Ñublense por el título de la Liga de Primera 2026, un reportaje le mueve el piso a Arturo Vidal con una debacle económica y judicial.

Así lo destaca Reportajes Teletrece, quienes entregaron los detalles de los líos del King ante la justicia: “El ocaso financiero del Rey: Las deudas y demandas por $951 millones que acechan a Arturo Vidal”.

Eso no es todo, porque aseguran que todo se da justo cuando tiene que lograr una renovación con el cuadro albo, donde “se especula una rebaja de su actual salario de $114 millones”.

“En el terreno financiero, una serie de deudas, demandas y querellas aquejan al capitán de Colo Colo. Según una revisión de Reportajes Teletrece, Vidal mantiene al menos ocho litigios judiciales con bancos, automotoras, una inmobiliaria, una productora y una empresa gráfica. Todos ellos suman un total de $951.548.614, que le son exigidos a Vidal y que todavía están en disputa en tribunales y una corte de apelaciones“, detallan.

Arturo Vidal tiene demandas por cerca de mil millones. Foto: Andrés Pina/Photosport

El quiebre de Vidal con el grupo Felicevich

Uno de los casos más llamativos tiene que ver con su abogado de confianza, José Pablo Forteza, quien lo defendió, por ejemplo, en el choque del Ferrari, además de una denuncia por abuso sexual donde fue sobreseído.

“El abogado, en un escrito que presentó el 16 de marzo de este año ante el Juzgado de Letras de Colina, acusó que Vidal le adeudaba $30 millones en honorarios impagos –por la defensa– ante la denuncia de delitos sexuales que investigó la fiscalía de género de la zona metropolitana oriente”, detallan.

Lo más relevante es que a la hora de presentar a los testigos, se encontraron con una sorpresa: “presentó su lista de testigos con miras al juicio civil y el único nombre que figura en el listado es Daniel Alberto Behar (El Melón), quien dirige la agencia de representación Vibra Fútbol junto a Fernando Felicevich, el padrino futbolístico del capitán de Colo Colo“.

Las otras demandas, no menores, las han llevado adelante bancos, por la compra de vehículos, además de viviendas, donde se suma la de una agencia de publicidad que también ha ido a la justicia por deudas de Vidal.

Todo, justo en la semana donde espera levantar el título con Colo Colo y comenzar las conversaciones por la renovación de su contrato para la Copa Libertadores 2027.