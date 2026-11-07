El cantante puertorriqueño reaccionó a la canción del delantero de la U y bromeó sobre su posible futuro musical.

Maximiliano Guerrero sumó un inesperado elogio fuera de las canchas. El delantero de Universidad de Chile recibió la aprobación de nada menos que Tito “El Bambino”, histórico referente del reggaetón, quien reaccionó a su incursión en la música urbana.

El artista puertorriqueño se encuentra en Chile para participar en el cierre de la Teletón 2026, que se realizará la noche de este sábado en el Estadio Nacional.

Tito El Bambino escuchó a Maxi Guerrero y no se guardó los elogios.

El veredicto de Tito El Bambino a Maxi Guerrero

En medio de su visita, el intérprete de éxitos como “A Que No Te Atreves” y “Flow Natural” conversó con AS Chile y tuvo la oportunidad de escuchar “Baila Reggaeton”, del futbolista azul.

La reacción del cantante no pasó inadvertida. Tras escuchar la canción del atacante, Tito El Bambino entregó una positiva evaluación y hasta imaginó un posible futuro artístico para el jugador.

“Está chévere, está chévere. ¿Tú te imaginas que se pegue como cantante-futbolista? Eso es duro, eso es duro”, comentó entre risas.

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El histórico reguetonero le dio su aprobación a la faceta musical de Guerrero, cuya canción ha generado comentarios y se ha viralizado en redes sociales.

El delantero, consiguió un elogio del género urbano, en una faceta bastante diferente a la que acostumbra mostrar en el fútbol chileno.

Mientras la U disfruta de su clasificación a las semifinales de Copa Chile tras golear por 4-0 a Deportes Antofagasta, Guerrero también recibe aplausos por su aventura musical. Esta vez, con el visto bueno de una verdadera leyenda del reggaetón.

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En resumen…