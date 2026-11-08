El técnico de los azules vuelve a darle la confianza al volante, ante la ausencia de Maximiliano Guerrero en partido importante por el Chile 2.

Universidad de Chile se alista para disputar un trascendental encuentro esta jornada, con miras al cupo del Chile 2 que entrega la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Los azules deberán recibir a contar de las 15.00 horas a Cobresal, en el estadio El Teniente de Rancagua, donde incluso puede iniciar el encuentro bajo Universidad Católica (juega a las 12.30 horas).

Por lo mismo, la citación de la U tendrá una sorpresa esta jornada, con el retorno de Javier Altamirano, uno que fue borrado para el compromiso de la semana ante Deportes Antofagasta.

Altamirano tuvo un bajísimo partido en el Clásico Universitario

ver también Fernando Gago borra a Javier Altamirano tras el Clásico Universitario: sorpresa en U de Chile

Entra Altamirano y sale Guerrero en la U

Universidad de Chile entregó la lista de citados para el duelo ante Cobresal, donde la gran sorpresa de la nómina es el retorno de Javier Altamirano, quien estuvo en la tribuna en la clasificación a las semifinales de la Copa Chile.

Si bien tras ese encuentro el propio Fernando Gago confirmó que fue una decisión técnica, debido al ingreso a la lista de Gonzalo Reyna, de igual manera marcó al volante.

“Necesito de todos. En momentos necesito de unos, otras veces han quedado fuera, hasta el Chelo Díaz ha quedado fuera. Necesito de todos y ese es el compromiso que necesito”, destacó el DT.

Por su parte, el medio Emisora Bullanguera destacó que el regreso de Altamirano también se da por la ausencia de Maximiliano Guerrero, quien quedó suspendido por tarjetas amarillas.

Revisa la lista de citados en la U:

1.- Cristopher Toselli

3.- Igor Lichnovsky

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

8.- Israel Poblete

9.- Octavio Rivero

11.- Eduardo Vargas

14.- Marcelo Morales

15.- Tobías Reinhart

17.- Fabián Hormazábal

18.- Juan Martín Lucero

19.- Javier Altamirano

20.- Charles Aránguiz

21.- Marcelo Díaz

22.- Matías Zaldivia

23.- Ignacio Vásquez

25.- Gabriel Castellón

28.- Agustín Arce

29.- Lucas Barrera

32.- Gonzalo Reyna