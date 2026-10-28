Gonzalo Bustos conversó con Redgol, donde analizó el fallo del Tribunal con un mensaje a sus hinchas a mantener la tranquilidad.

La desafiliación de San Marcos de Arica por parte del Tribunal de Disciplina significó un verdadero terremoto en la Primera B, teniendo en cuenta que se habla de un cambio total en la tabla de posiciones.

Si bien se ha dicho que el club puede ir a la Segunda Sala y luego al TAS, donde será un tema que se extenderá en el tiempo, San Luis de Quillota sacó la voz como uno de los más afectados.

Todo, porque, según versiones, perdería la gran chance del ascenso en manos de Cobreloa, algo donde el jugador Gonzalo Bustos llama a la calma a sus propios hinchas a la espera de definiciones.

Gonzalo Bustos asegura que siguen trabajando normal en San Luis. Foto: Manuel Lema/Photosport

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San Luis pide tranquilidad a los hinchas

Gonzalo Bustos conversó con Redgol, donde asegura que estas decisiones no están en sus manos, porque van más allá de lo futbolístico y de la naturaleza de este deporte.

Más allá de todo lo que se rumorea, prefiera enfocarse y dejar claro a sus hinchas que las convicciones del plantel siguen fuerte, con el fin de luchar por el título y del retorno a Primera División.

“Nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, es complicado porque no sabemos qué pensar ya, pero enfocados en jugar el partido en Arica y traer los puntos a Quillota”, comentó.

Si bien entiende que puede variar la tabla, manda un mensaje: “Obviamente cambia todo, pero ya no pasa por las manos de nosotros que es lo deportivo, así que tenemos que seguir enfocados en lo que queda”.