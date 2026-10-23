En tres ediciones de la cita polideportiva y de cara a Dakar 2026, recordamos la primera presea que obtuvo nuestro país, que ocurrió en la primera edición.

En poco más de una semana, a partir del sábado 31 de octubre, arrancará la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde el Team Chile tendrá participación en 10 disciplinas con la presencia de 18 deportistas.

Una competencia nueva que alberga a atletas entre los 14 y 18 años, con el objetivo de proyectarlos en las grandes instancias a nivel mundial, antes de dar el salto a nivel adulto. Por ello, más allá de los récords a batir, la idea es incentivar la práctica deportiva en los adolescentes.

En cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Team Chile ha sido representado por figuras que hoy destacan a nivel planetario como las hermanas Antonia y Melita Abraham, el velerista Clemente Seguel o el ciclista Martín Vidaurre.

Sin embargo, en la historia de la cita polideportiva nuestro país sólo posee una medalla ganada, la cual ocurrió en la primera edición del evento, en Singapur 2010, que además fue de oro y en una disciplina colectiva, como fue el fútbol femenino.

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La única medalla que ganó Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

En el Estadio Jalan Besar, con capacidad para seis mil espectadores, se disputó de forma íntegra la competencia futbolística con la presencia de seis selecciones. La Roja formaba parte del Grupo B donde tuvo como rivales a Guinea Ecuatorial más Trinidad y Tobago.

El estreno de Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud fue con victoria por 1-0 ante las trinitenses, con gol de Melisa Rodríguez. Luego sufrió una dura derrota por 1-4 ante las guineanas, donde el descuento fue obra de Romina Orellana.

Para semifinales, el elenco que dirigía Rodrigo Valdés superó a Turquía por 3-2, con las anotaciones de Francisca Armijo, María Navarrete y Rodríguez. Jugaron la definición por el oro el 24 de agosto del 2010 ante un Guinea Ecuatorial que les ganó con anterioridad.

En esta ocasión, Chile salió con todo y consiguió un empate por 1-1, con gol de Orellana, que llevó el duelo a la definición por penales, donde la arquera Paola Hinojosa fue figura al contener el cuatro penal de las africanas y llevarse la tanda por 5-3 para ganar la primera y única medalla de oro en la historia.

En síntesis