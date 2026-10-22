El presidente estadounidense acusó a la estrella de Philadelphia 76ers de faltarle el respeto a su país y exigió una disculpa pública.

Donald Trump volvió a protagonizar un enfrentamiento público con LeBron James. El mandatario estadounidense criticó duramente a la estrella de la NBA por su comportamiento durante la interpretación del himno nacional, previo al partido entre Philadelphia 76ers y New York Knicks.

La polémica comenzó después de que se difundiera un video en el que el jugador aparece haciendo movimientos de lanzamiento de baloncesto y practicando su golpe de golf mientras sonaba el himno en el Madison Square Garden.

James comenzó su etapa en Philadelphia con triunfo ante los Knicks y aportó 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

Trump exige disculpas a LeBron James

El presidente compartió el registro del episodio y lanzó duras palabras contra el cuatro veces campeón de la NBA.

“¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país!”, escribió Trump, quien calificó el comportamiento del jugador como una vergüenza.

Pero sus críticas no terminaron ahí, porque el mandatario también exigió que el basquetbolista ofreciera disculpas públicas, apelando al respeto hacia los militares y las personas que murieron por la bandera estadounidense.

“¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!”, agregó.

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LeBron debutó con triunfo en Philadelphia

La controversia coincidió con el inicio de la vigésima cuarta temporada de LeBron James en la NBA. A sus 41 años, el jugador debutó oficialmente con Philadelphia 76ers en la victoria por 106-100 frente a New York Knicks.

En el encuentro disputado en el Madison Square Garden, el exjugador de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers registró 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

En resumen…