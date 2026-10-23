La actividad contará con circuitos de 3K, 5K y 10K, y busca visibilizar la importancia del acompañamiento a pacientes con cáncer de mama.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Corporación Yo Mujer prepara una nueva edición de la Corrida por la Vida, una iniciativa que invita a la comunidad a reunirse en torno al deporte y la solidaridad.

La actividad se desarrollará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Parque Bicentenario de Vitacura, con recorridos de 3K, 5K y 10K para quienes quieran sumarse corriendo, trotando o caminando.

Este 25 de octubre vuelve la Corrida por la Vida de Yo Mujer.

El acompañamiento como mensaje central

Bajo el concepto “El poder del acompañamiento”, la campaña de este año busca destacar el valor de estar presentes para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama y sus familias. El llamado de la organización es “Acompáñame a darle la vuelta”.

La iniciativa también busca apoyar el trabajo que Corporación Yo Mujer desarrolla durante todo el año, entregando orientación profesional, apoyo psicooncológico, talleres, espacios de encuentro e información confiable de manera gratuita.

“Esta corrida es una invitación a estar presentes. Acompañar puede ser escuchar, informar, orientar o caminar al lado de alguien”, señaló Edith Salazar, presidenta de la corporación.

¿Dónde retirar el kit de la Corrida por la Vida 2026?

El retiro de kits está programado para el viernes 23 y sábado 24 de octubre en Parque Arauco.

La organización informó que los tickets están agotados para participar en esta nueva versión del evento.

En resumen…