Este domingo 13 de septiembre, 8.500 corredores se tomarán las calles de Maipú para disputar las categorías 5K y 10K.

Todo está listo para una nueva edición de la Corrida Familiar de Maipú. Este domingo 13 de septiembre se realizará la quinta versión del evento organizado por la Municipalidad de Maipú y Arauco Maipú, que contará con 8.500 participantes.

La actividad comenzará oficialmente a las 08:00 horas en el Templo Votivo, mientras que la largada de los 10K está programada para las 09:00 horas. Media hora más tarde, a las 09:30, será el turno de quienes participarán en los 5K.

Los corredores inscritos podrán retirar su kit oficial entre el viernes 11 y sábado 12 de septiembre en Arauco Maipú. Este incluye polera técnica, morral y número de competencia.

Además, durante todo el recorrido habrá puntos de hidratación y asistencia médica para los participantes.

Cortes y desvíos por la Corrida Familiar de Maipú

La realización del evento obligará a implementar un importante plan de contingencia vial este domingo, que se extenderá entre las 06:30 y las 21:00 horas.

En Avenida 5 de Abril habrá interrupciones desde el Templo Votivo y cruces bloqueados en Primera Transversal, Segunda Transversal y Del Ferrocarril.

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En Avenida Los Pajaritos, en tanto, se bloquearán cruces a la altura de Avenida Maipú, Libertad, Luis Gandarillas, Central Gonzalo Pérez Llona, Argentina y Rafael Riesco Bernales.

También existirán restricciones en el entorno de Arauco Maipú y calle Los Pintores. Como alternativas para los automovilistas, la organización recomienda utilizar Avenida Segunda Transversal, Avenida Lumen y Avenida Santa Rosa.

Quienes lleguen en vehículo podrán utilizar estacionamiento gratuito en Arauco Maipú.

En resumen…