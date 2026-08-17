La quinta edición del evento ya suma 7.000 participantes y tendrá una última apertura de inscripciones este lunes 17 de agosto.

La quinta Corrida Familiar de Maipú ya se prepara para una nueva edición con una convocatoria que superó las expectativas. El evento, organizado por la Municipalidad de Maipú junto a Arauco Maipú, ya cuenta con 7.000 participantes confirmados.

Ante el éxito de las primeras etapas, los organizadores anunciaron la liberación de 1.500 cupos adicionales, que estarán disponibles desde este lunes 17 de agosto a través del sitio oficial del evento.

La corrida se realizará el próximo domingo 13 de septiembre y busca reunir a corredores de distintas edades, además de familias, niños y adultos mayores, en torno al deporte y la actividad al aire libre.

¿Cuánto cuestan las inscripciones?

Los nuevos cupos mantendrán los valores anunciados originalmente. La inscripción para la distancia de 5K tendrá un costo de $2.500, mientras que participar en los 10K costará $3.500.

Ambos valores incluyen el número oficial de competencia y el kit de carrera, por lo que los interesados podrán asegurar su participación en una de las principales actividades deportivas de la comuna.

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Desde la organización hicieron un llamado a quienes todavía quieran participar a aprovechar esta última oportunidad, considerando que las etapas anteriores tuvieron una alta demanda.

Las 1.500 inscripciones finales estarán disponibles online desde este lunes 17 de agosto en www.corridafamiliardemaipu.cl.

En resumen…