La carrera cerró con éxito absoluto y bajo un cielo despejado tras las dos jornadas en Torres del Paine.

La decimocuarta edición de Patagonian International Marathon concluyó de manera exitosa en la comuna Torres del Paine. El evento running reunió a más de 1.700 corredores que cruzaron la meta en el Hotel del Paine y se consolidó una vez más como el clásico deportivo del extremo sur de Chile.

La inmensidad del paisaje fue sin duda la gran protagonista del fin de semana. Los competidores describieron la carrera, rodeada de montañas, lagos, vistas a glaciares, ríos y bosques de belleza conmovedora, como una de las experiencias más emotivas e increíbles de sus vidas.

La oportunidad de internarse en esta naturaleza salvaje e indómita dejó postales imborrables que jamás olvidarán, según explicaron los propios participantes internacionales y nacionales.

Tres categorías en la carrera

Patagonian International Marathon estuvo dividido en dos intensas jornadas de carrera. El día sábado estuvo reservado para las distancias de 10K, 21K y 42K.

En la distancia mayor, el ganador de la categoría general masculina fue el chileno Cristian Godoy con un tiempo de 02:56:48, mientras que en la categoría femenina la victoria se la llevó la española Iris Catalán con un registro de 03:27:36.53.

“Estoy muy feliz. Era un objetivo que tenía muy guardado dentro de mí y se cumplió… Yo soy triatleta, pero este era mi debut en un maratón. Fue un sueño”, afirmó Vásquez. “Esto fue increíble. Cada vez que llegábamos de arriba y bajábamos las cuestas, veíamos un paisaje maravilloso. Era precioso”, señaló la campeona del maratón, oriunda de Zaragoza.

En los 21K, los triunfadores de la jornada fueron el viñamarino Miguel Ángel Riquelme (01:25:50) en varones y la puertomontina Francisca Igor (01:43:23) en damas: “El circuito y el entorno es diferente a cualquier carrera. Hay momentos donde uno está solo con la naturaleza y es increíble”, dijo el primero.

“Cuando me dijeron que iba primera, aproveché el impulso hasta la meta. Esto hay que vivirlo al menos una vez en la vida”, agregó la media maratonista. En la distancia de 10K se impusieron Alexis Saldías con un tiempo de 42:58 y Paula Aguayo con 45:41.

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La carrera continuó un día después con las pruebas de 15K y 30K. En el desafío de los 30K, el corredor mexicano Ramos Herrera Zavaleta se quedó con el primer lugar masculino cronometrando 01:54:53, mientras que en la categoría femenina la más rápida fue la chilena Carolina Solís con un tiempo de 02:35:49.25.

La distancia de 15K coronó al estadounidense Trae Richardson (01:08:18) en varones y a la española residente en Punta Arenas, Adriana Urtasun Sanz (01:12:38), en la categoría de damas.

Más allá de lo netamente deportivo, el evento destacó por su enorme diversidad geográfica, reuniendo a corredores de 50 países, cinco continentes (América, Europa, Asia, África y Oceanía) y 97 comunas de todo Chile. La gran cantidad de banderas de múltiples nacionalidades que se hicieron visibles confirmó el estatus de esta competencia como el evento de running de mayor diversidad de países en Chile.

Durante toda la semana, Puerto Natales, la ciudad base, se llenó de una energía festiva inigualable con la llegada de las delegaciones.

Esta masiva concurrencia, en la que los deportistas viajaron mayoritariamente acompañados por sus familiares y cercanos, representó un importante impulso para el comercio y la activación económica de la provincia de Última Esperanza, consolidando al turismo deportivo en la zona.

El clima de la zona, caracterizado por ser sumamente impredecible, una vez más sorprendió y se mostró despejado durante ambas jornadas. Esto permitió que los corredores disfrutaran de condiciones ideales de visibilidad, regalándoles postales imborrables de las montañas y glaciares, y coronando una aventura inolvidable en Patagonian International Marathon.