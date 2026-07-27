Kino alcanza el mayor monto acumulado de su historia: $12.000 millones arepartir y un premio individual superior a $7.200 millones.

Este miércoles, Kino marcará un antes y un después al alcanzar un pozo acumulado de $12.000 millones entre todas sus categorías, convirtiéndose en el monto más alto registrado desde la creación del juego.

Del total, más de $7.200 millones corresponden al premio principal de Kino, el mayor premio individual que ha entregado el juego en toda su historia, transformando este sorteo en uno de los acontecimientos más esperados del año.

Miles de personas en todo Chile tendrán la oportunidad de participar por un premio que puede cambiar la vida de uno o más ganadores.

Kino entrega un millonario premio esta semana

El premio individual más grande de la historia

El premio principal de Kino alcanzó los $7.280 millones, una cifra inédita que refleja una acumulación histórica y que convierte este sorteo en el más importante realizado desde el nacimiento del juego.

Claudio Ossandón, Gerente Comercial de Lotería, destacó la relevancia de este momento:

“Estamos viviendo un hecho histórico para Kino y para Lotería. Nunca antes habíamos llegado a un pozo de estas características. Son $12.000 millones a repartir y más de $7.200 millones en el premio principal, una oportunidad única para todos quienes sueñan con cambiar su vida”.

Agregó que “cada vez que los pozos alcanzan cifras extraordinarias vemos cómo miles de nuevos jugadores se suman a quienes nos acompañan todas las semanas. Esperamos una gran participación, porque estamos frente al premio más importante en la historia de Kino”.

Una oportunidad única para soñar en grande

Con una apuesta de $3.500, los jugadores participan automáticamente en seis juegos:

Kino

Rekino

Requetekino

Chao Jefe $2 millones

Chao Jefe $3 millones

Súper Combo Marraqueta

Ossandón hizo una invitación a quienes aún no participan:

“Invitamos a todos a jugar con anticipación sus números de la suerte en nuestras agencias oficiales, supermercados asociados o de manera muy simple en Kino.cl. Queremos que nadie se quede fuera de este sorteo histórico.”

Las apuestas podrán realizarse hasta las 22:20 horas de este miércoles.

El sorteo será transmitido en vivo a través de las plataformas oficiales de Lotería.