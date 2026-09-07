El Real Madrid de Mourinho recibe al campeón italiano por Champions y busca recuperarse tras caer ante el Betis de Pellegrini.

La Champions League regresa con un partidazo. Real Madrid e Inter de Milán se enfrentarán este martes en el Santiago Bernabéu, en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de liga.

El cuadro merengue llega golpeado después de sufrir su primera derrota de la temporada. El equipo dirigido por José Mourinho cayó 1-0 ante el Real Betis de Manuel Pellegrini por La Liga.

Real Madrid llega con dudas tras un partido en el que sufrió un gol anulado por el VAR y Mbappé falló un penal en los descuentos. Inter, en cambio, viene con confianza tras remontar un 0-2 ante Napoli y ganar 3-2 con un gol agónico de Lautaro Martínez.

Mbappé viene de fallar un penal en los descuentos en la derrota 1-0 contra el Betis.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Inter de Milán?

El partido entre Real Madrid vs. Inter de Milán, será este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, en el Santiago Bernabéu por Champions League.

El duelo será transmitido por la señal de ESPN, también lo podrás ver vía streaming través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos.

Te dejamos los canales según tu cableoperador:

ESPN:

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

El Madrid buscará además extender su positivo registro ante equipos italianos, mientras el Inter intentará terminar con una racha de 13 visitas sin ganar en España.

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Probables formaciones Real Madrid vs. Inter

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé. Inter de Milán: Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf; Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez.

En resumen…