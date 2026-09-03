El número uno de Chile enfrenta a Alexei Popyrin por la segunda ronda del US Open 2026.

Alejandro Tabilo (28° ATP) vuelve a la cancha con un desafío que puede marcar su mejor actuación en el US Open. El chileno enfrentará este jueves al australiano Alexei Popyrin (130°) por la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos y existe una cuenta pendiente para el nacional. Se midieron en Roland Garros 2025, donde Popyrin se quedó con el triunfo por 7-5, 6-3 y 6-4.

Ahora, Tabilo tendrá la posibilidad de tomarse revancha en Nueva York y, además, conseguir un resultado inédito en su carrera.

Si gana, Tabilo alcanzará por primera vez la tercera ronda del US Open.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Alexei Popyrin?

El encuentro está programado para este jueves 3 de septiembre, no antes de las 13:20 horas de Chile , en la cancha 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Tabilo jugará en el tercer turno de la cancha, por lo que el horario podría sufrir modificaciones dependiendo de la duración de los encuentros anteriores.

El chileno viene de superar a Yannick Hanfmann (54°) por 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3. Popyrin, por su parte, remontó ante Grigor Dimitrov para imponerse por 3-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

ver también “Me traté de apurar”: la confesión de Alejandro Tabilo tras debut en el US Open

¿Dónde ver EN VIVO a Alejandro Tabilo en el US Open?

El partido entre Alejandro Tabilo y Alexei Popyrin se podrá seguir de manera confirmada vía streaming a través de Disney+ Premium.

En televisión, ESPN y ESPN 3 cuentan con una selección de encuentros del US Open durante cada jornada, aunque todavía no está confirmado que transmitan específicamente el duelo del chileno.

De todas formas, te dejamos los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 43 (HD)

Tabilo es el único representante nacional que continúa en competencia tras la eliminación de Tomás Barrios. Una victoria ante Popyrin lo llevaría por primera vez a la tercera ronda del US Open, superando su actuación de 2022, cuando alcanzó la segunda fase.

En resumen…