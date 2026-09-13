El defensor volvió a ser titular en el Cacique, que sólo igualó ante los lilas en el estadio Monumental y dejó un amargo sabor por el nivel exhibido. De todas maneras, sonrió orgulloso por su convocatoria a la selección chilena.

Jonathan Villagra volvió a ser titular en Colo Colo y lo hizo después de que Nicolás Córdova lo confirmara como uno de los citados en la Roja. El defensor central regresó a la zaga. Y vivió una especie de cara y sello tras este empate 1-1 frente a Deportes Concepción.

En primera instancia, quedó con una sensación negativa luego de la paridad ante el León de Collao, que se puso en ventaja mediante un cabezazo de Norman Rodríguez. “Nos vamos con un sabor amargo. Si no es por el gol de córner, balón detenido, no recuerdo otra que le hayan pegado al arco”, afirmó Villagra en TNT Sports.

Aquella jugada tuvo una pésima marca de Jeyson Rojas y una débil reacción de Vozinha en la búsqueda del balón aéreo. “Te vas con esa sensación de tristeza, podía haber sido mejor. Pero ya está. Hay que ponerle punto final y pensar en lo que viene”, manifestó Villagra en la conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

Jonathan Villagra tranca una pelota con Jorge Henríquez, autor de la asistencia para Norman Rodríguez en el gol de los lilas. (Felipe Zanca/Photosport).

A diferencia de Fernando Ortiz, el exjugador de la Unión Española no quedó tan disconforme. “Creo que no hicimos un mal partido. Nos dormimos en el balón detenido y nos hicieron un gol. Pero fuimos superiores por todos lados”, manifestó el marcador de 25 años.

“Atacamos por todos lados, ellos defendieron bien. Es mérito de ellos, se nos cerró el arco y alcanzamos el empate”, aseguró Villagra, quien de todas maneras tuvo un motivo para sonreír en el estadio Monumental por su convocatoria al Equipo de Todos.

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Jona Villagra se amarga por Colo Colo y sonríe por su citación a la Roja

Más allá de este traspié de Colo Colo en Pedrero, a Jonathan Villagra le sobró orgullo por ganarse un llamado a la Roja. “Feliz, todo jugador quiere estar en la selección”, manifestó el zaguero, quien se erigió en un bastión de la campaña junto a Arturo Vidal y el uruguayo Joaquín Sosa.

“En Colo Colo estamos en un muy buen momento, peleando arriba. Feliz y siempre positivo para afrontar lo que viene”, aseguró el Jona, quien en su etapa de fútbol formativo también pasó por Cobreloa. Es uno de los albos que llamaron la atención de Córdova.

Jonathan Villagra se consolidó como un indiscutido en Colo Colo de la mano del Tano Ortiz. (Andres Pina/Photosport).

Otros colocolinos que irán a esos tres partidos amistosos serán: Iván Román, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Leandro Hernández, quien también se ganó una convocatoria internacional para los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México de la fecha FIFA.

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