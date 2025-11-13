La carrera cuenta con un recorrido más plano y recto que otras competencias nacionales, por lo que los atletas podrán obtener mejores marcas. Hay 8.500 corredores inscritos en 10K, 21K, 42K, además de la corrida familiar 3K.

Es su primera versión y el Fedachi Marathon ya agotó los 8.500 cupos que tenía disponibles, por lo que este domingo 23 de noviembre los atletas y runners se darán cita en el Parque Estadio Nacional para medir su desempeño y disfrutar del deporte que los apasiona.

La carrera promete debut con el circuito más rápido de Chile

Organizado por la Federación Atlética de Chile, el evento cuenta con las tres distancias clásicas de 10K, 21K y 42K, que serán cronometradas por la plataforma ChronoTrack, la misma que utilizan eventos internacionales como el Maratón de Nueva York y el Maratón de París, y que en Chile es representada por Chronostart.

Un factor clave, ya que el Fedachi Marathon podría ostentar el circuito más rápido de Chile, al ser técnicamente más plano y recto que otras competencias nacionales, por lo que la altimetría favorable permitirá a los atletas obtener mejores marcas para clasificar a Juegos Olímpicos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales.

“Este maratón nació luego de varias conversaciones con atletas, que pedían un evento con mejores condiciones técnicas para hacer buenas marcas en el país. El circuito se hizo pensando en ellos y fue medido de forma oficial a fines de septiembre. Ya contamos con la certificación de la World Athletics y el patrocinio de la Fedachi en los 10K, 21K y 42K. Esto es muy importante, porque sus marcas serán válidas en el Ranking Mundial de Atletismo y podrán optar a clasificar a eventos internacionales”, explica el presidente de la Fedachi, Luis Figueroa Loncón.

El Fedachi Marathon tendrá su largada y meta en el Parque Estadio Nacional y cruzará las comunas de Ñuñoa y Macul. Además, el evento contará con una carrera familiar de 3K, para mayores de 8 años, que busca incentivar la actividad física y acercar a los más pequeños a este deporte.

¿Cuándo es el retiro de kits?

El Retiro de kits se realizará el viernes 21 (14:00 a 21:00 hrs.) y sábado 22 de noviembre (10:00 a 19:00 hrs.) en Parque Estadio Nacional.

¿A qué hora es la largada de la Fedachi Marathon?

La largada de los 21K y 42K será a las 07:00 hrs, mientras que el inicio de la carrera 10K será a las 07:45 hrs. La corrida familiar 3k iniciará a las 10:30 hrs.

Polera oficial Fedachi Marathon

